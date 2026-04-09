ANALYSE-FLASH: DZ Bank startet Renk mit 'Kaufen' - Fairer Wert 65 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Bewertung von Renk beim fairen Aktienwert von 65 Euro mit "Kaufen" aufgenommen. Die Umsatzstruktur zeige einen wachsenden Fokus auf Verteidigung, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Der beschleunigte Auf- und Ausbau der Ausrüstung zur Verteidigung - insbesondere der NATO-Staaten - und das hohe Auftragsbuch sorgten für Dynamik bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK

Das könnte dich auch interessieren

Triebwerksbauer
MTU steigt mit Übernahme ins Geschäft mit Drohnenantrieben eingestern, 13:31 Uhr · Reuters
MTU steigt mit Übernahme ins Geschäft mit Drohnenantrieben ein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Investment-Chance: Wenn der Markt einen Weltmarktführer übersiehtgestern, 14:58 Uhr · onvista
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieggestern, 12:15 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet07. Apr. · onvista
Alle Premium-News