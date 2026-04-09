ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 265 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton änderte am Mittwoch seinen Bewertungsansatz für den Optikkonzern, um ihn näher an die europäische Medizintechnik-Branche zu rücken. Zudem hob er seine Schätzungen etwas an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 23:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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