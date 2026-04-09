ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa zufolge könnten die Zukäufe im Haarpflege-Bereich mittelfristig die Umsätze steigern, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Risiken dürften beim derzeitigen Anstieg der Rohstoffkosten aber nicht übersehen werden. Udomsilpa bleibt daher an der Seitenlinie./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT

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