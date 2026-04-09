Andritz verbucht dank Wasserkraft-Geschäft Rekord bei Aufträgen

Wien, ⁠09. Apr (Reuters) - Der österreichische Technologiekonzern Andritz hat zum Jahresauftakt dank einer starken Nachfrage im Wasserkraft-Geschäft einen Rekord beim Auftragseingang ‌erzielt. Im ersten Quartal kletterte das Volumen der Neubestellungen um 54 Prozent ⁠auf ⁠3,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Haupttreiber sei die Sparte Hydropower gewesen. Es seien mehrere mittelgroße Aufträge zusammengekommen.

Der Anlagenbauer wies ‌darauf hin, dass sich ‌der außergewöhnlich hohe Wert nicht auf die verbleibenden Quartale hochrechnen lasse. Trotz ⁠des starken Jahresauftakts bestätigte das Management seine ‌Prognose für den ⁠Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) im Gesamtjahr 2026. Demnach peilt der Konzern früheren Angaben zufolge einen ‌Umsatz von 8,0 ⁠bis 8,3 Milliarden Euro ⁠sowie eine Ebita-Marge zwischen 8,7 und 9,1 Prozent an. Detaillierte Zahlen für das erste Quartal will Andritz am 29. April vorlegen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)