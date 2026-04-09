Anthropic beendet Verkaufsrunde – Mitarbeiter trennen sich nur zögerlich von Anteilen

In einer neuen Verkaufsrunde haben Mitarbeiter des KI-Anbieters Anthropic einen Teil ihrer Anteile an Investoren veräußert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf Insider. Jedoch konnten die Investoren weniger Aktien als erhofft erwerben, da die Mitarbeiter sich nur zögerlich von ihren Anteilen trennen wollten.

Die Anteile seien laut Bloomberg zum selben Wert wie bei der jüngsten Finanzierungsrunde der Firma im Februar verkauft worden. Anthropic wurde auf einen Wert von 350 Milliarden Dollar geschätzt. Die Firma wollte die Anteilsverkäufe nicht kommentieren.

Anthropic steigert hochgerechneten Umsatz deutlich

Der Gesamtwert der nunmehr verkauften Anteile lasse sich nicht einschätzen, so Bloomberg weiter – es dürfte aber weniger gewesen sein als die sechs Milliarden Dollar, welche die Käufer insgesamt investieren wollten.

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter wollen vor dem erwarteten Börsengang Anthropics, der bereits dieses Jahr erwartet wird, einen größeren Teil ihrer Anteile behalten. Darauf deutet der unerwartet geringe Umfang des Anteilsverkaufs hin. Offenbar sind Anthropics Mitarbeiter optimistisch angesichts der erwarteten Umsatzsteigerungen.

Vorigen Monat hatte Anthropic erklärt, auf einen hochgerechneten Jahresumsatz von 19 Milliarden Dollar zu kommen. Kurze Zeit später teilte das Unternehmen mit, die Marke von 30 Milliarden Dollar bei den annualisierten Erlösen geknackt zu haben.

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