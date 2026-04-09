APA ots news: UNIQA: Mit wenigen Klicks zur optimalen Kfz-Versicherung

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    Mit der neuen digitalen Online-Strecke auf uniqa.at lässt sich  
die Kfz-Versicherung jetzt schnell, einfach und vollständig 
online abschließen. 

Wien (APA-ots) - Mobilität spielt für viele Menschen eine zentrale Rolle  
- und mit dem 
Start der Frühjahrssaison beginnt in Österreich erneut die Reisezeit. 
Rund 7,5 Millionen Fahrzeuge sind hierzulande unterwegs, mehr als 
fünf Millionen davon Pkw. Das zeigt, wie wichtig eine Kfz- 
Versicherung ist, die optimalen Schutz bietet und sich gleichzeitig 
rasch und unkompliziert abschließen lässt. 

Ab sofort können Kund:innen ihre Kfz-Versicherung bei UNIQA 
erstmals vollständig online berechnen und direkt abschließen sowie 
anmelden lassen . Die neue digitale Online-Strecke auf uniqa.at 
bietet den gesamten Prozess übersichtlich auf einer Plattform: von 
der Berechnung über den Abschluss bis hin zur Zulassung und 
Schadensmeldung. Kund:innen erhalten damit einen einfachen und 
komfortablen Weg zu ihrer individuellen Kfz-Versicherung. 

"Unsere Kundinnen und Kunden erwarten heute einfache, persönliche 
und zugleich digitale Services - rund um die Uhr und über alle 
Kontaktpunkte hinweg. Mit der neuen Online-Strecke setzen wir einen 
weiteren wichtigen Schritt in unserer Omnikanal-Strategie und stärken 
unsere digitale Marktpräsenz. Sie zeigt, wie moderne Technologie und 
echte Kundennähe Hand in Hand gehen können" , betont Peter Humer, 
Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG. 

In wenigen Minuten zur passenden Versicherung 

Die neue Online-Strecke führt Schritt für Schritt durch den 
Abschluss. Nach Eingabe der Fahrzeugdaten wählen Kund:innen den 
gewünschten Versicherungsumfang und erhalten direkt ihre 
Versicherungsbestätigung per E-Mail. "Unsere Kundinnen und Kunden 
wünschen sich einen einfachen und schnellen End-to-End-Ablauf. 
Deshalb übernimmt UNIQA auf Wunsch auch die komplette Zulassung: Wir 
holen die benötigten Unterlagen ab, erledigen den Behördenweg und 
bringen Dokumente und Kennzeichen direkt zu unseren Kundinnen und 
Kunden. Damit wird der gesamte Weg vom Abschluss bis zur ersten Fahrt 
besonders bequem", erklärt David Dlugos, Head of Retail bei der UNIQA 
Insurance Group AG. Die UNIQA Kfz-Versicherung ist modular aufgebaut 
und lässt sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen. Online 
abschließbar sind sowohl die Kfz-Haftpflicht- als auch die 
Kaskoversicherung sowie die Zusatzprodukte Kfz-Unfallversicherung, 
Fahrzeug-Rechtsschutzversicherung und Kfz-Lenkerschutzversicherung. 
Das Auto PLUS24service ist bei einer Pauschalversicherungssumme von 
20 bzw. 30 Mio. Euro automatisch inkludiert. 

myUNIQA: Der digitale Begleiter für Kund:innen rund um die Uhr 

Über myUNIQA - die zentrale Kunden-App und ein wesentlicher 
Baustein der Omnikanal-Strategie von UNIQA - stehen Vertrag, Polizze, 
Internationale Versicherungskarte und die Möglichkeit zur 
Schadenmeldung jederzeit digital zur Verfügung. So haben Kund:innen 
ihre wichtigsten Versicherungsunterlagen immer schnell und bequem zur 
Hand. 

UNIQA 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. 
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen 
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte 
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun 
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. 
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus 
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA 
Group. 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

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