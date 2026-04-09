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BEREITS ÜBER 2'000 FIRST RESPONDER IM KANTON ZÜRICH



09.04.2026 / 11:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Vor zwei Jahren lancierte die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich im Auftrag des Kantonsrats das Pilotprojekt «First Responder Kanton Zürich» – eine flächendeckende Notfallversorgung mit qualifizierten Ersthelferinnen und Ersthelfern. First Responder leiten bei Herz-Kreislauf-Stillstand Sofortmassnahmen ein und überbrücken so die kritische Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungskräfte. Die Bilanz nach zwei Jahren fällt positiv aus.

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde, rechtzeitig und richtig eingeleitete Wiederbelebungsmassnahmen sind für das Überleben entscheidend. First Responder sind geschult darin, Basismassnahmen wie Herzdruckmassage, Beatmung oder Defibrillation durchzuführen. Befinden sich First Responder in der Nähe eines Einsatzortes, werden sie geodatenbasiert über die First-Responder-App von der Einsatzleitzentrale 144 parallel zum Rettungsdienst aufgeboten – wenn sie vor diesem am Einsatzort eintreffen können. Trifft der Rettungsdienst ein, übernimmt dieser die weitere medizinische Versorgung der betroffenen Person.

Erfolgreiches Pilotprojekt

Zwei Jahre nach Start des Pilotprojekts fällt die Zwischenbilanz der GVZ positiv aus: Bereits über 2’000 einsatzbereite Ersthelferinnen und Ersthelfer gibt es aktuell im Kanton Zürich. Seit Beginn des Projekts im April 2024 rückten First Responder jährlich zu rund 1’000 Herz-Kreislauf-Stillständen aus und leisteten erste Hilfe. Das Pilotprojekt «First Responder Kanton Zürich» erfolgt im Auftrag des Kantonsrats und geht auf ein Postulat von Markus Schaaf (2019) zurück. Renato Mathys, Abteilungsleiter Feuerwehr bei der GVZ, ist erfreut über die positive Entwicklung: «Wir streben ein flächendeckendes Netzwerk an First Respondern im Kanton Zürich an. In den meisten Regionen des Kantons haben wir dieses Ziel erreicht.» Auch Roland Portmann, Fachleitung First Responder bei der GVZ, ist zufrieden: «Wir konnten die Alarmierungsprozesse weiter verbessern und haben die Zulassungsbedingungen für First Responder gelockert.» Es können sich alle Personen engagieren, die im Kanton Zürich wohnen oder arbeiten und über eine Ausbildung in Wiederbelebung (BLS – Basic Life Support) und in der Anwendung Automatischer Externer Defibrillatoren (AED) verfügen (BLS-AED-SRC-Zertifikat).

Weitere Ersthelferinnen und Ersthelfer willkommen

Die GVZ möchte weitere Personen als First Responder für den Kanton Zürich gewinnen: Das Ziel ist es, bis April 2027 2'500 freiwillige Ersthelferinnen und Ersthelfer als First Responder einsetzen zu können. Die GVZ stellt das Einsatzmaterial kostenlos zur Verfügung und beteiligt sich an den Kosten der erforderlichen BLS-AED-SRC-Kurse.

Interessierte können sich über die Website https://firstresponder.gvz.ch/first-responder/ informieren und anmelden.

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Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien:

Renato Mathys, Leiter Feuerwehr

verfügbar heute Donnerstag, 09. April 2026, 14.00 bis 15.00 Uhr

Irene Schertenleib, Kommunikationsspezialistin

T 044 308 21 77

kommunikation@gvz.ch

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