British American Tobacco findet neuen Finanzvorstand

LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco hat einen Nachfolger für seine im vergangenen Sommer überraschend zurückgetretenen Finanzchefin Soraya Benchikh gefunden. Dragos Constantinescu soll das Amt übernehmen, teile das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Constantinescu werde die Position beim Hersteller der Zigarettenmarken Dunhill und Lucky Strike am 1. September antreten. Zuvor war er den Angaben zufolge Chef von Asahi Europe & International, einem Bereich des japanischen Brauereikonzerns Asahi Group Holdings. Constantinescu ist dabei kein Unbekannter: Zuvor war er bereit 16 Jahre lang für British American Tobacco tätig./nas/jha/