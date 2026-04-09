Das SIAL Network treibt seine weltweite Expansion voran und festigt seine Führungsposition in der internationalen Lebensmittelbranche

Das SIAL Network baut seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich des B2B-Handels mit Agrar- und Lebensmittelprodukten sowie der Lebensmittelinnovation weiter aus. Seit über 60 Jahren prägt SIAL das globale Lebensmittelökosystem, indem sie Branchenführer zusammenbringt, Innovationen vorantreibt und den Handel zwischen den Kontinenten fördert.

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Heute vereint das SIAL Network weltweit mehr als 17.000 Aussteller und über 700.000 Fachbesucher im Rahmen von 12 Großveranstaltungen in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika.

Die Einführung der SIAL Vietnam im Jahr 2026 markiert einen neuen Meilenstein in der Entwicklung des SIAL Network. Vietnam zählt zu den dynamischsten und am schnellsten wachsenden Lebensmittelmärkten in Südostasien, was auf die starke Binnennachfrage, die rasante Urbanisierung und die zunehmenden internationalen Handelsströme zurückzuführen ist. Diese Veranstaltung findet gemeinsam mit der Food Expo statt, einer etablierten Messe, die bereits seit mehr als 10 Jahren besteht.

Dieser strategische Schritt stärkt die Positionierung von SIAL in Südostasien, einer Schlüsselregion, die auf die weltweit steigende Nachfrage nach Diversifizierung und neuen Wachstumsmärkten reagiert.

Diese Expansion wird zudem durch den anhaltenden Erfolg der großen SIAL-Veranstaltungen weltweit gestützt. In Asien ist die SIAL Shanghai eine tragende Säule des Netzwerks und zählt zu den vier größten Lebensmittelmessen weltweit.

In Nordamerika wird erwartet, dass die SIAL Canada neue Rekordwerte erreicht und damit ihre Rolle als strategisches Tor zur Region weiter festigt.

Unterdessen setzt die SIAL Paris, die Leitmesse des Netzwerks, weiterhin weltweit Maßstäbe für die Branche. Die diesjährige Ausgabe wird voraussichtlich noch größer ausfallen, mit über 8.000 Ausstellern und 295.000 Fachbesuchern, was einmal mehr die beispiellose Fähigkeit der SIAL unter Beweis stellt, die gesamte globale Lebensmittelwertschöpfungskette unter einem Dach zu vereinen.

In allen seinen Märkten bietet das SIAL Network Unternehmen direkten Zugang zu strategischen Einkäufern und konkreten Geschäftsmöglichkeiten. Als echter globaler Geschäftsbeschleuniger unterstützt es Unternehmen dabei, neue Wachstumsmärkte zu identifizieren, sich in sich wandelnden Lieferketten zurechtzufinden und auf den steigenden Bedarf an Diversifizierung zu reagieren.

Über das SIAL Network: Das SIAL Network ist das weltweit führende Netzwerk für Lebensmittel- und Getränkemessen und organisiert die SIAL Paris, die SIAL Canada (Montreal und Toronto), die SIAL in China (Shanghai und Guangzhou), die SIAL Interfood (Jakarta) sowie die SIAL India (Mumbai), die Food & Drinks Malaysia by SIAL (Kuala Lumpur), die Gourmet Selection by SIAL, die Messe für Käse und Milchprodukte (Paris) sowie die Djazagro (Algier).

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Maelle Pourre

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