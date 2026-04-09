Dax dürfte fallen - Sorge um Waffenruhe belastet

Frankfurt, 09. ⁠Apr (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursfeuerwerk dürfte am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt Ernüchterung eintreten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge tiefer starten. Beflügelt ‌von der angekündigten zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg hatte er am Mittwoch 5,1 Prozent auf 24.080 Punkte zugelegt. ⁠Doch ⁠die Einigung steht auf wackligen Füßen. Auslöser sind die bislang schwersten israelischen Angriffe auf den Libanon am Mittwoch. Die Ölpreise zogen am Donnerstag wieder an. Die Hoffnung auf eine Freigabe der Straße ‌von Hormus hatte sie unter 100 ‌Dollar je Fass sinken lassen. Zudem zeigten die Protokolle der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed, dass eine ⁠wachsende Zahl von Mitgliedern eine Zinserhöhung zur Eindämmung der ‌Inflation für notwendig halten ⁠könnte.

Hierzulande werden Daten zu Exporten und Produktion zeigen, wie sich die deutsche Konjunktur vor Ausbruch des Nahost-Krieges geschlagen hat. Aus den USA stehen ‌die Zahlen zu den ⁠persönlichen Einkommen und der ⁠PCE-Preisindex an.

Bei den Unternehmen muss Gerresheimer den Kleinwerteindex SDax per Donnerstagabend verlassen, da der Verpackungskonzern seinen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/25 nicht wie vorgeschrieben innerhalb von vier Monaten vorlegen konnte.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 24.080,63

EuroStoxx50 5.913,37

EuroStoxx50-Future 5.838,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 47.909,92 +2,9%

Nasdaq

S&P 500 6.782,81 +2,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 55.846,96 -0,8%

Shanghai 3.965,70 -0,7%

Hang Seng 25.801,87 -0,3%

(Bericht von ⁠Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)