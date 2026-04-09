DAX-FLASH: Kleiner Rückschlag nach Erholungsrally - Ölpreise steigen wieder

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte fehlen am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst die Anschlusskäufe. Bei wieder gestiegenen Ölpreisen agieren die Anleger defensiver: Der Broker IG taxiert den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 23.880 Punkte.

Nach Israels verheerenden Luftangriffen im Libanon droht der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. Die USA müssten sich entscheiden - "entweder Waffenruhe oder Fortsetzung des Krieges via Israel. Sie können nicht beides haben", schrieb Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X.

Tags zuvor war der deutsche Leitindex nach der vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg zwischenzeitlich bis auf 24.163 Punkte gesprungen. Hier lief er sich im Bereich mehrerer längerfristiger technischer Trendbarometer - der einfachen 200-Tage-Linie sowie der 100- und 50-Tage-Linie - jedoch fest.

Die Ölpreise bleiben der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt, und damit die Risikofreude der Anleger. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent war tags zuvor mit fast 90 Dollar auf das tiefste Niveau seit Mitte März gesackt. Inzwischen kostet Brent-Öl wieder rund 97 Dollar./ag/jha/