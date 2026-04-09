Dax korrigiert den gestrigen Kurssprung

Dax-Widerstand 24.400 24.500 Dax-Unterstützung 22.800 23.400

Dax-Rückblick:

Nach dem gestrigen Kurssprung von über 1.000 Punkten auf deutlich über 24.000 Punkte sehen wir heute wenig überraschend erste größere Gewinnmitnahmen im deutschen Leitindex - der Dax setzt unter die Marke von 23.800 Punkte zurück.

Dax-Ausblick:

Nach dem starken Zuwachs am Mittwoch stehen die Zeichen zunächst auf Korrektur. Da die nächste relevante charttechnische Unterstützung erst im Bereich um 23.400 Punkte (grün im Stundenchart unten) zu finden ist, muss zunächst mit einer zeitlich und preislich ausgedehnteren Abwärtskorrektur gerechnet werden.

Jede größere Schlagzeile aus dem Nahen Osten und jede größere Bewegung beim Ölpreis hat das Potenzial, kurzfristig für einen Stimmungsumschwung zu sorgen. Entsprechend bleibt Defensive weiter Trumpf im aktuellen Marktumfeld.