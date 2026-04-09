Dax Chartanalyse 09.04.2026

Dax korrigiert den gestrigen Kurssprung

onvista · Uhr
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Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.40024.500
Dax-Unterstützung22.80023.400

Dax-Rückblick:

Nach dem gestrigen Kurssprung von über 1.000 Punkten auf deutlich über 24.000 Punkte sehen wir heute wenig überraschend erste größere Gewinnmitnahmen im deutschen Leitindex - der Dax setzt unter die Marke von 23.800 Punkte zurück.

Dax-Ausblick: 

Nach dem starken Zuwachs am Mittwoch stehen die Zeichen zunächst auf Korrektur. Da die nächste relevante charttechnische Unterstützung erst im Bereich um 23.400 Punkte (grün im Stundenchart unten) zu finden ist, muss zunächst mit einer zeitlich und preislich ausgedehnteren Abwärtskorrektur gerechnet werden.

Jede größere Schlagzeile aus dem Nahen Osten und jede größere Bewegung beim Ölpreis hat das Potenzial, kurzfristig für einen Stimmungsumschwung zu sorgen. Entsprechend bleibt Defensive weiter Trumpf im aktuellen Marktumfeld.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7E5H) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 09.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.330,72 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY8ZNF) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 09.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.060,38 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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