Dax rutscht unter 24.000 Punkte - Anleger ernüchtert

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 09. ⁠Apr (Reuters) - Nach dem Freudenrausch kehrt am deutschen Aktienmarkt Ernüchterung ein: Der Dax hat am Donnerstagmorgen 0,7 Prozent auf 23.924 Punkte verloren. Beflügelt von der angekündigten zweiwöchigen Waffenruhe ‌im Iran-Krieg hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch 5,1 Prozent zugelegt und die psychologisch wichtige Marke von 24.000 ⁠Punkten geknackt.

Israelische ⁠Angriffe auf den Libanon am Mittwoch weckten jedoch schnell Zweifel an der Tragfähigkeit der Feuerpause und trieben die Ölpreise wieder nach oben. "Die Anleger müssen vorerst damit leben, dass der Krieg das marktbestimmende Thema bleiben ‌wird", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von ‌CMC Markets. Anleger verkauften Aktien aus dem Reise- und Touristiksektor, die am Mittwoch stark von einem Rückgang der Ölpreise ⁠profitiert hatten. Tui-Aktien sackten um mehr als drei Prozent ‌ab, ebenso wie die Anteilsscheine ⁠von Lufthansa. Bei der Kranich-Airline wollen die Flugbegleiter am Freitag zudem streiken. Größter Dax-Verlierer waren die Papiere von SAP, die um 2,3 Prozent abrutschten.

Anleger ‌warteten zudem auf Daten ⁠zu den US-Konsumausgaben und der ⁠PCE-Inflationskernrate. Die Teuerungsraten und die zukünftige Zinspolitik der Notenbank stellten die Weichen für den weiteren Trend am Aktienmarkt, sagte Lipkow. Die am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed zeigten, dass eine wachsende Zahl von Mitgliedern eine Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflation für notwendig halten könnte.

(Bericht von Anika Ross, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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