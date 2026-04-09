DAX® - Welches Gap wird jetzt geschlossen?

Im Zuge des gestern avisierten Erleichterungssprungs ist der DAX® am Mittwoch um 1.159 Punkte oder 5,1 % gestiegen. Das Aufwärtsgap (23.398 zu 23.876 Punkte) hat die deutschen „Blue Chips“ dabei in jene Zone katapultiert, in der sich die Durchschnitte der vergangenen 50 und 200 Tage gerade gekreuzt haben. Die durch das negative Schnittmuster entstandene Widerstandszone hat umgehend Wirkung gezeigt. Hinzu kommt, dass in diesem Bereich auch das 61,8 %-Fibonacci-Retracement (24.053 Punkte) der jüngsten Abwärtsbewegung verläuft. Auf dem Weg zu möglichen neuen Hochs müssten zudem die Nackenlinie des Doppeltops (24.266 Punkte) sowie zwei Abwärtskurslücken (zunächst 24.242 zu 24.577 Punkte) überwunden werden. Auf der Unterseite gilt es im Fall eines stärkeren Rücksetzers, das oben genannte Aufwärtsgap zu verteidigen, um die dynamische Erholung nicht direkt wieder auszubremsen. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Bei der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bärenanteil (43,0 % nach 51,4 %) unter den US-Privatanlegern wieder unter die 50 %-Marke gefallen. Der Anteil der „neutralen“ Investoren stieg von 15,0 % auf 21,3 %.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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