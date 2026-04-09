Devisen: Euro verteidigt Vortagsgewinne
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seinen Vorsprung aus dem europäischen Handel im US-Geschäft leicht ausgebaut. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1700 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1685 (Mittwoch: 1,1706) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8557 (0,8542) Euro gekostet./edh/he
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