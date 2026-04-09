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Dividendenkalender heute, 09.04.2026

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InfrastrukturErneuerbare EnergienKI

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 09. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AccentureVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Ericsson BEndgültiges Dividenden Datum
GlaxoSmithKline (GSK)Vierteljährliches Dividenden Datum
Harbour EnergyEndgültiges ex-Dividenden Datum
IntuitVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Jpmorgan Global Growth & IncomeVierteljährliches Dividenden Datum
Lloyds Banking GroupEndgültiges ex-Dividenden Datum
MastercardVierteljährliches ex-Dividenden Datum
OracleVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Reckitt BenckiserEndgültiges ex-Dividenden Datum
SalesforceVierteljährliches ex-Dividenden Datum
STANDARD LIFEEndgültiges ex-Dividenden Datum
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)Vierteljährliches Dividenden Datum
Vestas Wind SystemsEndgültiges ex-Dividenden Datum
VICI PropertiesVierteljährliches Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Oracle
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Salesforce
Vestas Wind Systems
Mastercard
Reckitt Benckiser
GlaxoSmithKline (GSK)
Accenture
Intuit
Harbour Energy
Ericsson B
STANDARD LIFE
Lloyds Banking Group
VICI Properties
Jpmorgan Global Growth & Income

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