Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 09.04.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 09. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Accenture
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Ericsson B
|Endgültiges Dividenden Datum
|GlaxoSmithKline (GSK)
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Harbour Energy
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Intuit
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Jpmorgan Global Growth & Income
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Lloyds Banking Group
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Mastercard
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Oracle
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Reckitt Benckiser
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Salesforce
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|STANDARD LIFE
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Vestas Wind Systems
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|VICI Properties
|Vierteljährliches Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungInvestment-Chance: Wenn der Markt einen Weltmarktführer übersiehtgestern, 14:58 Uhr · onvista
So reagieren die MärkteFünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieggestern, 12:15 Uhr · onvista