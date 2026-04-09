dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dämpfer nach Rally erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DÄMPFER ERWARTET - Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg fehlen am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag die Anschlusskäufe. Bei wieder gestiegenen Ölpreisen agieren die Anleger defensiver: Der Broker IG taxiert den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 23.880 Punkte. Nach Israels verheerenden Luftangriffen im Libanon droht der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. Tags zuvor war der deutsche Leitindex nach der Waffenruhe zwischenzeitlich bis auf 24.163 Punkte gesprungen. Hier lief er sich im Bereich mehrerer längerfristiger technischer Trendbarometer jedoch fest.

USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch an den US-Aktienmärkten für einen kräftigen Kursaufschwung gesorgt. Anleger zeigten sich erleichtert über die massiv gefallenen Ölpreise, da die vom Iran blockierte Straße von Hormus für den Schiffsverkehr wieder passierbar werden soll. Diese wichtige Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Rohöl- und Erdgastransport. Laut der US-Regierung sollen am Samstag direkte Verhandlungen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfinden, um über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts zu sprechen. Der Dow Jones Industrial schloss 2,85 Prozent im Plus bei 47.909,92 Punkten und damit nahe seines Tageshochs.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nach der Rally am Vortag im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg leicht nachgegeben. Die Waffenruhe erscheint brüchig und die für den Transport von Öl und Gas wichtige Meerenge, die Straße von Hormus, bleibt für die meisten Schiffe so gut wie unpassierbar. Nach Israels Luftangriffen im Libanon droht der Iran, die gerade erst mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach dem Kurssprung am Vortag 0,9 Prozent ein. Für den CSI 300 , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 0,6 Prozent nach unten und der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 0,4 Prozent ein.

DAX 24.080,63 5,06% XDAX 24.024,86 3,44% EuroSTOXX 50 5.913,37 4,97% Stoxx50 5.099,96 3,95% DJIA 47.909,92 2,85% S&P 500 6.782,81 2,51% NASDAQ 100 24.903,17 2,90%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 126,08 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1668 0,05% USD/Yen 158,73 0,10% Euro/Yen 185,20 0,15%

BITCOIN:

Bitcoin 70.779 -0,47% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 97,13 2,38 USD WTI 97,56 3,17 USD

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