Durchsuchung bei unabhängiger russischer Zeitung "Nowaja Gaseta"

Moskau, ⁠09. Apr (Reuters) - Die Moskauer Büros der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta" sind am Donnerstag von maskierten Sicherheitskräften durchsucht worden. Die Zeitung teilte auf ‌dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, der Grund für den Einsatz sei ihr nicht bekannt. Zudem ⁠sei ⁠ihren Anwälten der Zutritt zum Gebäude verweigert worden. Der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge erklärten die Strafverfolgungsbehörden, die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen zur illegalen Nutzung personenbezogener ‌Daten. Die "Nowaja Gaseta" gehört zu ‌den bekanntesten investigativen Medien Russlands. Ihr Chefredakteur Dmitri Muratow wurde 2021 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. ⁠Die russischen Behörden stuften ihn 2023 als "ausländischen ‌Agenten" ein.

Die russische Führung ⁠hat seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 die Zensurgesetze verschärft und den Druck auf unabhängige ‌Medien erhöht. Am ⁠Donnerstag stufte das Oberste ⁠Gericht zudem die führende russische Menschenrechtsorganisation Memorial als extremistische Bewegung ein. Damit droht jedem, der die Gruppe unterstützt, an sie spendet oder ihre Materialien teilt, die strafrechtliche Verfolgung.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)