EQS-Adhoc: YOC AG: Plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR sowie Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2026

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EQS-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
YOC AG: Plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR sowie Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2026

09.04.2026 / 09:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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YOC AG plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR sowie Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Berlin, 09. April 2026 – Die YOC AG (ISIN DE0005932735) plant im laufenden Geschäftsjahr 2026 mit steigenden Umsatzerlösen auf Konzernebene in Höhe von 39,0 Mio. EUR bis 41,0 Mio. EUR (2025: ca. 37,1 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen).

Auf Basis dieser Umsatzprognose rechnet die YOC AG mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* in Höhe von
3,0 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR (2025: ca. 2,4 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen).

Infolgedessen wird das Konzernperiodenergebnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2026 bei voraussichtlich 0,0 Mio. EUR bis 1,5 Mio. EUR (2025: ca. -0,4 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen) erwartet.

* EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2024 Seite 74 (erhältlich unter https://yoc.com/de/finanzberichte).

Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand

Kontakt

YOC AG
Investor Relations
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Tel.: +49-30-726162-0
ir@yoc.de
www.yoc.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:YOC AG
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Telefon:+49 (0)30-72 61 62 322
Fax:+49 (0)30-72 61 62 222
E-Mail:ir@yoc.com
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