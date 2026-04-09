EQS-AFR: Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dierig Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.04.2026 / 16:08 CET/CEST
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Hiermit gibt die Dierig Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://www.dierig.de/investor-relations/konzernberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://www.dierig.de/investor-relations/konzernberichte
09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dierig Holding AG
|Kirchbergstraße 23
|86157 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.dierig.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2306116 09.04.2026 CET/CEST