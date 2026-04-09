EQS-AFR: Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dierig Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.04.2026 / 16:08 CET/CEST

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Hiermit gibt die Dierig Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://www.dierig.de/investor-relations/konzernberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://www.dierig.de/investor-relations/konzernberichte

09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Dierig Holding AG Kirchbergstraße 23 86157 Augsburg Deutschland Internet: www.dierig.de

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