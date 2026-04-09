EQS-AFR: Leonteq Securities AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Leonteq Securities AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Leonteq Securities AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.04.2026 / 16:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Leonteq Securities AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Ort:

https://www.leonteq.com/legal/regulatory-information

09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zürich
Schweiz
Internet:www.leonteq.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2305966 09.04.2026 CET/CEST

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