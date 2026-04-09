EQS-AFR: Leonteq Securities AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Leonteq Securities AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Leonteq Securities AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.04.2026 / 16:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die Leonteq Securities AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://www.leonteq.com/legal/regulatory-information
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Leonteq Securities AG
|Europaallee 39
|8004 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.leonteq.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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