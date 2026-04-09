EQS-DD: All for One Group SE: Knünz Invest Beteiligungs GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.04.2026 / 16:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Knünz Invest Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Rudolf
Nachname(n): Knünz
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
All for One Group SE

b) LEI
529900GB6FMY3QJLBM61 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005110001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
35,80 EUR 14.928,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
35,80 EUR 14.928,60 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104336  09.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
All for One Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Investment-Chance: Wenn der Markt einen Weltmarktführer übersiehtgestern, 14:58 Uhr · onvista
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieggestern, 12:15 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet07. Apr. · onvista
Alle Premium-News