EQS-DD: Mountain Alliance AG: Tiburon Unternehmensaufbau GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.04.2026 / 11:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Tiburon Unternehmensaufbau GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Daniel
Nachname(n): Wild
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mountain Alliance AG

b) LEI
391200XWTRFJ0JRKK852 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12UK08

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,29 EUR 3.444,16 EUR
2,30 EUR 220,80 EUR
2,34 EUR 4.680,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,3180 EUR 8.344,9600 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mountain Alliance AG
Theresienstraße 40
80333 München
Deutschland
Internet: www.mountain-alliance.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104328  09.04.2026 CET/CEST

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