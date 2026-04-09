EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: Vaios Kastanis, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.04.2026 / 17:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Vaios
Nachname(n):Kastanis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Schulte-Schlagbaum AG

b) LEI

391200XFQXESVCRNMQ02 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
Beschreibung:Aktienkauf

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
238,00 EUR8.568,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
238,00 EUR8.568,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Düsseldorf
MIC:XDUS

09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Schulte-Schlagbaum AG
Nevigeser Straße 100 - 110
42553 Velbert
Deutschland
Internet:http://www.sag-schlagbaum.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104338 09.04.2026 CET/CEST

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