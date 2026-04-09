EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: Vaios Kastanis, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.04.2026 / 17:09 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Vaios Nachname(n): Kastanis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Schulte-Schlagbaum AG

b) LEI

391200XFQXESVCRNMQ02

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Aktienkauf

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 238,00 EUR 8.568,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 238,00 EUR 8.568,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Düsseldorf MIC: XDUS

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Internet: http://www.sag-schlagbaum.com

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