EQS-HV: Raiffeisen Bank International AG: Dividendenbekanntmachung

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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Raiffeisen Bank International AG: Dividendenbekanntmachung

09.04.2026 / 20:00 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
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Raiffeisen Bank International AG

ISIN AT0000606306

Dividendenbekanntmachung

In der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. April 2026 der Raiffeisen Bank International AG, FN 122119 m, wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in der Höhe von EUR 1,60 je dividendenberechtigter Stammaktie auszuschütten. Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft keine Dividendenansprüche zu.

Die Auszahlung der Dividende 2025 in der Höhe von EUR 1,60 je dividendenberechtigter Stammaktie erfolgt abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5 % am 17. April 2026 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

Der Börsenhandel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse erfolgt ab 14. April 2026, der Dividenden-Nachweisstichtag ist der 15. April 2026.

Wien, im April 2026 Der Vorstand

der

Raiffeisen Bank International AG

09.04.2026 CET/CEST
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Telefon:+43-1-71707-2089
E-Mail:ir@rbinternational.com
Internet:https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN:AT0000606306
WKN:A0D9SU
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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