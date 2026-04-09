EQS-News: Abilitie, TED und St. Edward's University starten 12-wöchigen Mini-MBA

EQS-News: Abilitie / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

Abilitie, TED und St. Edward's University starten 12-wöchigen Mini-MBA



09.04.2026 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das berufsbegleitende Programm für 4.500 US-Dollar bietet Live-Unterricht mit Dozenten mit Erfahrung auf Führungsebene und persönliche internationale Vernetzung

AUSTIN, Texas, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Abilitie, TED und St. Edward's University gaben heute eine neue Zusammenarbeit bekannt, um einen globalen 12-wöchigen Mini-MBA anzubieten. Das berufsbegleitende Programm ist virtuell und schließt mit einem Präsenzwochenende in einem globalen Wirtschaftszentrum ab. Es soll Berufstätigen dabei helfen, praktische betriebswirtschaftliche Kompetenzen für das Zeitalter der KI aufzubauen, ohne ihre berufliche Laufbahn dafür unterbrechen zu müssen.

Das Programm wurde 2019 ursprünglich als Invited MBA eingeführt und kombiniert sorgfältig zusammengestellte TED-Inhalte, praxisnahe Geschäftssimulationen, Live-Diskussionen unter Leitung von Dozenten sowie die Erfahrung in einer globalen Teilnehmergruppe. Teilnehmer erwerben ein Zertifikat für berufliche Weiterbildung von der St. Edward's University.

„Der 12-Week MBA bringt wirkungsvolle TED-Ideen in reale geschäftliche Herausforderungen ein und hilft Führungskräften dabei, ihr Denken zu erweitern, Probleme zu lösen sowie für ihre Teams da zu sein", sagte Darby Coleman, Leiter auf Senior-Ebene bei TED@Work.

Weltweit verfügen mehr als 80 % der Manager über keinen weiterführenden betriebswirtschaftlichen Abschluss. Dieses weit verbreitete Defizit stellt Organisationen, die im globalen Markt Führungskräftenachwuchs aufbauen wollen, vor eine Herausforderung. MBA-Programme im Kurzformat – wie der 12-Week MBA – werden zunehmend eingesetzt, um Führungskräfte mit unverzichtbarem betriebswirtschaftlichem Urteilsvermögen und Kompetenzen in der Teamführung auszustatten.

„Die Führungskräfte von morgen brauchen mehr als nur Wissen. Sie müssen betriebswirtschaftliches Urteilsvermögen praktisch anwenden", sagte Bjorn Billhardt, Geschäftsführer von Abilitie. „Der Live- und Interaktivcharakter des 12-Week MBA hilft Berufstätigen dabei, Finanzkompetenz, strategisches Denken und Führungskompetenz aufzubauen."

Teilnehmer lernen in Live-Online-Sitzungen, die an drei Tagen pro Woche stattfinden, und arbeiten mit teambasierten Geschäftssimulationen, die an realen Führungsherausforderungen orientiert sind. Der Lehrplan soll den Teilnehmern helfen, Unternehmensfinanzen zu verstehen, strategisch zu denken, Ressourcen zu steuern und in komplexen, sich schnell verändernden Geschäftsumfeldern fundierte Entscheidungen zu treffen.

„St. Edward's steht für akademische Exzellenz, und wir sind stolz darauf, Teil dieser spannenden Partnerschaft zu sein", sagte Marianne Ward-Peradoza, Prorektorin der St. Edward's University. „Wir wissen, dass Berufstätige heute flexible, wirkungsstarke Möglichkeiten brauchen, um ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln, und dieses Programm zeigt beispielhaft, wie wir Wege schaffen, die ihnen helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben."

Um den interaktiven Charakter des Programms zu bewahren, sind die Kurse auf 40 Teilnehmer pro Abschnitt und 200 Teilnehmer pro Gruppe begrenzt. Das Programm endet mit einem Präsenzwochenende in Berlin und Dubai. Unterkunft und Verpflegung sind in den Studiengebühren enthalten. Bewerbungen für den Herbstdurchgang 2026 sind ab jetzt möglich, die Studiengebühren betragen 4.500 US-Dollar und Stipendien sind verfügbar. Studieninteressierte können auf 12weekmba.com mehr dazu erfahren. Das Programm wird auch in geschlossenen Gruppen für Unternehmen angeboten, die ihre Beschäftigten gezielt weiterbilden wollen.

Informationen zum 12-Week MBA

Der 12-Week MBA ist eine Zusammenarbeit zwischen TED, Abilitie und der St. Edward's University. TED ist eine gemeinnützige Organisation, die auf einem einfachen Grundsatz beruht: Ideen verändern alles. Starke Ideen, wirkungsvoll präsentiert, können uns dazu bewegen, etwas zu empfinden, anders zu denken und zu handeln. Abilitie ist ein globales Unternehmen für Führungskräfteentwicklung, das Berufstätigen hilft, entscheidende betriebswirtschaftliche Kompetenzen aufzubauen. Die Bill Munday School of Business an der St. Edward's University ist eine hochrangige Graduiertenschule mit AACSB-Akkreditierung.

Medienkontakte

Becca Flores, Marketingleiterin, TED@Work, rebecca.flores@ted.com, (212) 346-9333

Gina Curran, Direktorin, Abilitie, gina.curran@abilitie.com, 512-731-2166

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/abilitie-ted-und-st-edwards-university-starten-12-wochigen-mini-mba-302738354.html

09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2306106 09.04.2026 CET/CEST