EQS-News: Circus gewinnt öffentlichen Beschaffungsauftrag der litauischen Streitkräfte an der NATO-Ostflanke

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Circus gewinnt öffentlichen Beschaffungsauftrag der litauischen Streitkräfte an der NATO-Ostflanke

09.04.2026 / 09:15 CET/CEST
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Circus gewinnt öffentlichen Beschaffungsauftrag der litauischen Streitkräfte an der NATO-Ostflanke München, 9. April 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1) gibt den erfolgreichen Gewinn der Ausschreibung für den Einsatz des ersten autonomen und KI-gestützten Roboters für die taktische Truppenversorgung bei den litauischen Streitkräften in Vilnius, Litauen, bekannt. Circus wurde in einem kompetitiven öffentlichen Beschaffungsverfahren als Gewinner ausgewählt.

Im Rahmen des Vertrags wird die KI-Robotik-Technologie von Circus in bestehende Kaserneninfrastruktur integriert und nach der Auslieferung in militärischen Einsatz- und Ausbildungsumgebungen evaluiert. Dies ermöglicht eine operative Bewertung unter realen Bedingungen, einschließlich multinationaler Übungen und Szenarien zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft.

Litauen spielt eine Schlüsselrolle in der europäischen Verteidigungs-Architektur, grenzt an Belarus und liegt in der Nähe von Kaliningrad. Die litauischen Streitkräfte operieren innerhalb einer nationalen Verteidigungsstruktur von etwa 25.000 aktiven Soldaten, ergänzt durch eine wachsende multinationale NATO-Präsenz. Vilnius dient als zentrales militärisches Drehkreuz an der NATO-Ostflanke und stellt ein Einsatzumfeld mit hoher Einsatzbereitschaft innerhalb des Standortnetzwerks der Allianz dar.

Mit diesem Vertrag baut Circus seine Rolle in der Verteidigungsinfrastruktur durch autonome Versorgungssysteme über Verträge mit den ukrainischen und deutschen Streitkräften hinaus weiter aus. Die Integration in Vilnius beginnt noch in diesem Jahr.

Über Circus SE
Circus (XETRA: CA1) ist ein globales KI- und Robotikunternehmen, das autonome Versorgungssysteme für die Lebensmittelversorgung sowohl im zivilen als auch im Verteidigungssektor entwickelt. Angetrieben durch proprietäre KI-Robotik liefert Circus industrielle, hochzuverlässige Mahlzeitenproduktion im skalierbaren Maßstab bei minimalem menschlichem Einsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen die globale Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

Investorenkontakt:
Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com

Medienanfragen:
E-Mail: press@circus-group.com

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