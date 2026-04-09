EQS-News: Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32)

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EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32)

09.04.2026 / 08:00 CET/CEST
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Nach der erfolgreichen Erstemission einer Tranche über EUR 32 Mio. im August 2025 im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Investoren sowie dem anschließenden Tap im Oktober 2025, der das Gesamtvolumen auf EUR 72 Mio. erhöhte, plant die Gesellschaft die Platzierung einer weiteren Tranche.

Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.

Das Unternehmen hat Berenberg als Sole Facilitation Agent beauftragt.

Kontakt

CHAPTERS Group AG
Andreas Bergius
VP Corporate Finance
andreas.bergius@chaptersgroup.com

09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Unternehmen:CHAPTERS Group AG
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20251 Hamburg
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Telefon:+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
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