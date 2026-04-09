EQS-News: Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32)

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32)



09.04.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nach der erfolgreichen Erstemission einer Tranche über EUR 32 Mio. im August 2025 im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Investoren sowie dem anschließenden Tap im Oktober 2025, der das Gesamtvolumen auf EUR 72 Mio. erhöhte, plant die Gesellschaft die Platzierung einer weiteren Tranche.

Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.

Das Unternehmen hat Berenberg als Sole Facilitation Agent beauftragt.

Kontakt



CHAPTERS Group AG

Andreas Bergius

VP Corporate Finance

andreas.bergius@chaptersgroup.com

09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: CHAPTERS Group AG Falkenried 29 20251 Hamburg Deutschland Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69 Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92 E-Mail: ir@chaptersgroup.com Internet: www.chaptersgroup.com ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0 WKN: 661830, A254TL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2305414

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2305414 09.04.2026 CET/CEST