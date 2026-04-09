EQS-News: Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz für die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen

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Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz für die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen



09.04.2026 / 15:11 CET/CEST

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Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz für die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen

Unternehmerin soll auf Matthias Hünlein folgen

Jürgen Fenk stellt sich der Wiederwahl

Ordentliche HV findet am 21. Mai 2026 in Präsenz statt

Bochum, 9. April 2026 – Der Aufsichtsrat der Vonovia SE („Vonovia“), Europas führendes Wohnungsunternehmen, schlägt der kommenden Hauptversammlung Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz zur Wahl in den Aufsichtsrat des Unternehmens vor. Die ordentliche Hauptversammlung (HV) findet am 21. Mai 2026 in Bochum in Präsenz statt.

Vorbehaltlich der Wahl durch die Hauptversammlung folgt Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz dem bisherigen Mitglied des Aufsichtsrats Matthias Hünlein, der nicht erneut kandidiert. Ebenfalls zur Wahl in das Gremium stellt sich Jürgen Fenk, der bereits seit April 2022 dem Aufsichtsrat angehört.

Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz (37) hat seit 2019 verschiedene Führungsrollen inne – unter anderem verantwortet sie seit 2025 als Vorständin der GMH Gruppe Management SE die Strategie des familiengeführten Stahlunternehmens und ist zugleich Miteigentümerin des Konzerns. Zuvor war Dr. Großmann-Minkwitz als Geschäftsführerin bei der WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik sowie als Beraterin bei Bain & Company tätig. Nach Studienaufenthalten in London und Peking sowie ihrem Abschluss zum Master in Economics & Management Science an der Humboldt-Universität zu Berlin promovierte sie 2015 an der Technischen Universität Berlin am Lehrstuhl für Innovationsökonomik.

Weitere Informationen finden Sie in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung von Vonovia am 21. Mai 2026: https://www.vonovia.com/presse/hv



Dr. Anne-Marie GroÃŸmann-Minkwitz fÃ¼r die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen. Foto: GMH Gruppe ZUR REDAKTIONELLEN VERWENDUNG FREI.

Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz für die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen. Foto: GMH Gruppe ZUR REDAKTIONELLEN VERWENDUNG FREI.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnimmobilienunternehmen. Mit 531.000 Wohneinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Schwerpunkt auf der Vermietung und Entwicklung moderner und energieeffizienter Wohnungen. Mit einer durchschnittlichen Miete von 8,38 €/m²/Monat (8,19 € in Deutschland) ist das Unternehmen im Segment des bezahlbaren Wohnens tätig. Im Jahr 2025 investierte Vonovia rund 2 Mrd. € in sein Wohnungsportfolio und den Neubau von Wohnungen.

Vonovia möchte seinen Aktionärinnen und Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen, seinen Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und exzellentem Service und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes, herausforderndes und lohnendes Arbeitsumfeld bieten.

Das in Bochum ansässige Unternehmen ist seit 2013 an der Börse notiert. Seit September 2015 ist Vonovia im DAX40 vertreten. Die Vonovia SE ist außerdem Bestandteil weiterer nationaler und internationaler Indizes, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.700 Mitarbeiter.

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