EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März
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sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März
09.04.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 9. April 2026
Die sino AG|High End Brokerage hat im Monat März 165.814 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 13,40 % gegenüber dem Vormonat (+48,27 % ggü. März 2025).
|März 2026
|Februar 2026
|März 2025
|Orders gesamt
|165.814
|146.215
|111.836
|Wertpapier–Orders
|157.753
|144.123
|105.282
|Future–Kontrakte
|50.011
|8.831
|11.905
Im März lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 257,89 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 21,25 % gegenüber dem Vormonat (-0,10 % ggü. März 2025). Per 31.03.2026 wurden bei der sino AG 303 Depots betreut (-0,33 % ggü. Vormonat).
09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2305036
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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