EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März

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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 165.814 Orders im März

09.04.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 9. April 2026

Die sino AG|High End Brokerage hat im Monat März 165.814 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 13,40 % gegenüber dem Vormonat (+48,27 % ggü. März 2025).

 März 2026Februar 2026März 2025
Orders gesamt165.814146.215111.836
Wertpapier–Orders157.753144.123105.282
Future–Kontrakte50.0118.83111.905

Im März lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 257,89 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 21,25 % gegenüber dem Vormonat (-0,10 % ggü. März 2025). Per 31.03.2026 wurden bei der sino AG 303 Depots betreut (-0,33 % ggü. Vormonat).

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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