EQS-PVR: NORMA Group SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 02.04.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
NORMA Group SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 02.04.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.04.2026 / 14:12 CET/CEST
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|NORMA Group SE
|Straße, Hausnr.:
|Edisonstr. 4
|PLZ:
|63477
|Ort:
|Maintal
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299000LM9HC76W5XD46
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Rücknahme der Mitteilung für den 30. März 2026, die am 2. April 2026 veröffentlicht wurde.
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|30.03.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,37 %
|1,94 %
|5,31 %
|31.862.400
|letzte Mitteilung
|3,20 %
|1,96 %
|5,16 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A1H8BV3
|0
|1.074.306
|0,00 %
|3,37 %
|Summe
|1.074.306
|3,37 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Internal right to recall shares lent out
|n/a
|n/a
|366.100
|1,15 %
|Right to Recall shares lent out
|n/a
|n/a
|257
|0,00 %
|Summe
|366.357
|1,15 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Swap
|02/06/2026-30/05/2028
|02/06/2026-30/05/2028
|Bar
|251.367
|0,79 %
|Summe
|251.367
|0,79 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Bank, National Association
|%
|%
|%
|J.P. Morgan International Finance Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Capital Holdings Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Securities plc
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Holdings LLC
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Securities LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase & Co.
|%
|%
|%
|JPMorgan Chase Holdings LLC
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Financial Investment Limited
|%
|%
|%
|J.P. Morgan Markets Limited
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Die am 02.04.2026 veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung zum Stichtag 30.03.2026 wird hiermit zurückgezogen, da keine
Mitteilungspflicht bestand. Die Bestände unter 6 „Neu“ und 7 entsprechen den Beständen zum Stichtag 30.03.2026
Datum
|09.04.2026
09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2305940 09.04.2026 CET/CEST
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