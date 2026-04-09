Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.04.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BlackberryBericht Geschäftsjahr 2026
CenitBericht Geschäftsjahr 2025
EXPLOITS DISCOVERYBericht Geschäftsjahr 2025
Fast RetailingBericht 2. Quartal 2026
FREEMAN GOLDBericht 1. Quartal 2026
LUBELSKI WEGIEL BOGDANKABericht Geschäftsjahr 2024
Luzerner KantonalbankBericht 1. Quartal 2026
Metlen Energy & Metals PLCBericht Geschäftsjahr 2025
Nextech3D.aiBericht Geschäftsjahr 2025
OVH GroupeBericht 2. Quartal 2026
Seven & IBericht Geschäftsjahr 2026
Simply Good FoodsBericht 2. Quartal 2026
Stolt-NielsenBericht 1. Quartal 2026
TRX GoldBericht 2. Quartal 2026
WD-40Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Cenit
Metlen Energy & Metals PLC
Blackberry
FREEMAN GOLD
Fast Retailing
Luzerner Kantonalbank
Stolt-Nielsen
OVH Groupe
Seven & I
WD-40
Simply Good Foods
EXPLOITS DISCOVERY
LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA
Nextech3D.ai
TRX Gold

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