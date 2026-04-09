Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.04.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Blackberry
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Cenit
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|EXPLOITS DISCOVERY
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fast Retailing
|Bericht 2. Quartal 2026
|FREEMAN GOLD
|Bericht 1. Quartal 2026
|LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA
|Bericht Geschäftsjahr 2024
|Luzerner Kantonalbank
|Bericht 1. Quartal 2026
|Metlen Energy & Metals PLC
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nextech3D.ai
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|OVH Groupe
|Bericht 2. Quartal 2026
|Seven & I
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Simply Good Foods
|Bericht 2. Quartal 2026
|Stolt-Nielsen
|Bericht 1. Quartal 2026
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|WD-40
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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