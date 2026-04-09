Foodist Istanbul bereitet sich auf die internationale Lebensmittelbranche vor



EQS-Media / 09.04.2026 / 10:31 CET/CEST



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Im September wird das Tüyap Fair and Congress Center zum Treffpunkt der globalen Lebensmittelbranche. Die Veranstaltung zählt zu den wichtigsten B2B-Lebensmittelmessen der Region und bringt internationale Branchenexperten zusammen.

Istanbul, Türkei — Foodist IstanbulDie internationale Fachmesse für Lebensmittel und Getränke findet vom 1. bis 4. September 2026 im Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul statt. Die Veranstaltung bringt internationale Einkäufer, Hersteller, Exporteure und Branchenführer zusammen. Die von der Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in Zusammenarbeit mit ALZ Fair organisierte Messe verfolgt das Ziel, die türkische Lebensmittelindustrie international zu präsentieren und gleichzeitig die internationalen Handelsbeziehungen in verschiedenen Märkten zu stärken.

„Angesichts der stetig wachsenden internationalen Nachfrage nach Lebensmitteln festigt die Foodist Istanbul ihre Rolle als wichtiges Tor, das die dynamische türkische Lebensmittelbranche mit den internationalen Märkten verbindet“, so İlhan Ersözlü, Geschäftsführer von Tüyap Fairs Production Inc.

„Dank starker institutioneller Unterstützung, einer breiten internationalen Präsenz und dem klaren Ziel, zu den weltweit führenden Lebensmittelmessen zu zählen, entwickelt sich die Veranstaltung zu einer strategischen Plattform für internationalen Handel und branchenübergreifende Zusammenarbeit.“

Unterstützung durch Branchenverbände

Foodist Istanbul ist die einzige Messe, die von Branchenverbänden unterstützt wird. Dies unterstreicht die starke Einheit und Zusammenarbeit innerhalb der Lebensmittelbranche. Unterstützt von dem Turkish Exporters Assembly, Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products Sector Board, sämtlichen Exporteursverbänden, dem Federation of Food and Drink Industry Associations of Turkey und der Association of Ex-Home Consumption Suppliers, zielt die Ausstellung darauf ab, die globale Sichtbarkeit türkischer Lebensmittelprodukte und -marken deutlich zu steigern.

Durch die Zusammenarbeit zwischen Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. und ALZ Fair kombiniert die Veranstaltung internationale Messekompetenz mit starken lokalen Branchennetzwerken. Diese Partnerschaft trägt zum strategischen Ziel der Messe bei, zu den drei bedeutendsten Lebensmittelmessen weltweit zu gehören und Istanbul als zentralen Treffpunkt für den globalen Handel mit Lebensmitteln zu positionieren.

Internationale Einkäufer und starke Beteiligung

Die Foodist Istanbul 2026 erwartet über 70.000 Fachbesucher aus mehr als 150 Ländern und stärkt damit ihr wachsendes internationales Profil. Ergänzend zur hohen Besucherzahl empfängt die Messe hochkarätige Einkäuferdelegationen aus 20 Schwerpunktländern und bietet Exporteuren so gezielte Möglichkeiten, neue Geschäftskontakte zu knüpfen.

„Die Foodist Istanbul entwickelt sich rasant zu einem der wichtigsten Treffpunkte der globalen Lebensmittelindustrie“, so Ersözlü. „Sie bietet Exporteuren eine hervorragende Plattform, um ihre internationalen Netzwerke auszubauen.“ Unser Ziel ist es, Foodist Istanbul zu einer der drei weltweit führenden Lebensmittelmessen zu entwickeln und die Rolle der Türkei im globalen Lebensmittelhandel weiter zu stärken.“

Die Messe zieht Fachleute aus dem Balkan, Europa, dem Nahen Osten, den Golfstaaten, Afrika, den GUS-Staaten, Zentralasien, den Turkstaaten, Fernost und Amerika an.

Hersteller mit globalen Märkten verbinden

Foodist Istanbul zieht ein hochgradig zielgerichtetes Fachpublikum an. Dank dieses Profils können Aussteller direkt mit Entscheidern im Einkauf und Vertrieb interagieren, die maßgeblich den Markt gestalten.

Indem Foodist Istanbul die gesamte Lebensmittel-Wertschöpfungskette an einem Ort zusammenbringt, schafft die Messe ideale Bedingungen für neue Geschäftspartnerschaften, Exportvereinbarungen und Markenkooperationen. Die Veranstaltung bietet Unternehmen die Möglichkeit, Produktneuheiten zu präsentieren, Markttrends zu erkunden und langfristige Handelsbeziehungen aufzubauen.

Der Zeitpunkt der Foodist Istanbul bietet Exporteuren strategische Vorteile bei der Planung ihrer jährlichen Produktions- und Lieferzyklen. Bestellungen, die während der Messe eingehen, ermöglichen es Unternehmen, die Produktion im Oktober und November zu starten und mit den Fertigungsplänen für das letzte Quartal des Jahres abzustimmen. Dieser Zeitplan erlaubt es Exporteuren außerdem, die Lieferungen im Dezember vorzubereiten und die Lieferbereitschaft für das neue sicherzustellen.

Besonders wichtig ist, dass Exporteure durch diesen Zeitplan die zollfreien Importquoten im Januar und Februar nutzen können, wenn viele internationale Märkte neue Importquoten einführen. Durch die Positionierung der Messe zu Beginn der Herbstsaison unterstützt die Foodist Istanbul Exporteure dabei, frühzeitig Aufträge zu sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten zu stärken.



Kontakt: Emirhan Boyacı | press@tuyap.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Events

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