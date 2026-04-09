Gerresheimer fliegt aus dem SDax - Bulgarische Shelly rückt auf

München, ⁠08. Apr (Reuters) - Der Düsseldorfer Verpackungskonzern Gerresheimer muss den Kleinwerteindex SDax verlassen. Die Gerresheimer-Aktie wird am Donnerstagabend aus dem Index genommen, ‌weil das kriselnde Unternehmen seinen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/25 (Ende November) nicht wie ⁠vorgeschrieben ⁠innerhalb von vier Monaten vorlegen konnte, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Ersetzt wird Gerresheimer im SDax von Freitag an von der ‌bulgarischen Shelly Group. Das ‌Unternehmen aus Sofia, das von dem ehemaligen MediaMarkt-Manager Wolfgang Kirsch geführt wird, stellt ⁠intelligente Steuerungen, Sensoren und Schalter her.

Der Ausschluss ‌von Gerresheimer hatte ⁠sich abgezeichnet. Das Unternehmen steht seit Monaten wegen Zweifeln an seiner der Rechnungslegung unter Druck. Die Finanzaufsicht BaFin ‌wirft Gerresheimer ⁠Bilanzierungsfehler vor. Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ⁠überprüft zurzeit Geschäfte aus den Jahren 2024 und 2025 und ihre Verbuchung in der Bilanz. Das verzögert die Aufstellung des Jahresabschlusses voraussichtlich bis Juni.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)