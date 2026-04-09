Gold: Nach dieser Erholung sollten Gewinne abgesichert werden

Das Fazit der jüngsten Betrachtung (Pfeil türkis im Chart unten) zum Goldpreis vom 24. März (nachzulesen: hier) lautete wie folgt:

“Der Goldpreis fiel am Montag zeitweise um mehr als 100 Dollar unter den viel beachteten EMA200 im Tageschart (Linie braun im Tageschart unten). Der Tagesschlusskurs lag allerdings deutlich oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts – der aktuell als wichtige Unterstützung fungiert. Dies deutet auf Kaufinteresse im Bereich um 4.100/4.400 Dollar hin. Mutige Investoren können hier auf dem aktuellen Kursniveau bereits wieder über erste mittelfristige Longpositionen im Gold nachdenken. Auf Grund der nach wie vor sehr hohen Volatilität allerdings eher ohne, beziehungsweise nur mit sehr kleinem Hebel. Ein festes Kursziel kann aktuell nicht festgelegt werden.“

Der Goldpreis konnte sich in den vergangenen beiden Wochen erwartungsgemäß stabilisieren und eine Erholungsbewegung einleiten, ungehebelt hat der Goldpreis seit der letzten Analyse bereits gut acht Prozent zugelegt. Wie ist die derzeitige Chartsituation einzuschätzen? Hat der Kurs noch Potenzial?

Kurzfristiger Aufwärtstrend

Mit dem kleinen Crash bis unter 4.100 Dollar am 23. März hat der Goldpreis potenziell ein wichtiges mittelfristiges Tief ausgebildet. Seitdem haben die Käufer das Kommando übernommen, wenngleich die Aufwärtsdynamik bislang noch überhaupt nicht überzeugen kann.

Ein Blick auf den 4-Stundenchart zeigt einen kurzfristigen Aufwärtstrend (Linie schwarz). Diese verläuft aktuell im Bereich um 4.700 Dollar je Feinunze und korrespondiert mit einer untergeordneten Horizontalunterstützung im 4-Stundenchart.

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Solange der Goldpreis nun nicht wieder nachhaltig unter 4.700 Dollar je Feinunze abrutscht, bleibt der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht vorerst weiter aufwärts Richtung 4.900 bis 5.000 Dollar.

Bestehende Longpositionen können daher nun eng abgesichert werden unterhalb von 4.700 Dollar. Teilgewinnmitnahmen auf dem aktuellen Niveau sind ebenfalls eine gute Alternative.