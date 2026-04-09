Haiti verschiebt Wählerregistrierung für erste Wahl seit zehn Jahren

Port ⁠au Prince, 09. Apr (Reuters) - Haiti hat die für die erste Präsidentschaftswahl seit einem Jahrzehnt geplante Wählerregistrierung verschoben und damit den Wahlprozess in dem Krisenstaat ‌weiter verzögert. Die Registrierung hätte am 1. April beginnen sollen, teilte die Wahlbehörde CEP am Mittwoch ⁠mit. ⁠Als Grund nannte der CEP-Vorsitzende Jacques Desrosiers eine rechtliche Angelegenheit im Zusammenhang mit der neuen Regierung. Diese müsse nun ein neues Dekret erlassen. Sollte dies rechtzeitig geschehen, könnten die Wahlen ‌nach wie vor bis Ende ‌des Jahres stattfinden, sagte Desrosiers der Nachrichtenagentur Reuters. Ursprünglich war die erste Runde der Präsidentschaftswahlen für ⁠den 30. August angesetzt.

Die Wahlen werden von der ‌Sicherheitslage im Land überschattet. ⁠Gewalttätige bewaffnete Banden kontrollieren den größten Teil der Hauptstadt Port-au-Prince und weite Teile des Landes. Mehr als 1,4 Millionen Menschen, etwa ‌zwölf Prozent der ⁠Bevölkerung, wurden bereits aus ihren ⁠Häusern vertrieben. Haiti hat seit 2016 keine Wahlen mehr abgehalten. Der letzte Präsident des Karibikstaates, Jovenel Moise, wurde 2021 ermordet. Nachfolgende Regierungen hatten Wahlen immer wieder mit Verweis auf die Sicherheitslage verschoben.

(Bericht von Harold Isaac und Sarah Moland. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)