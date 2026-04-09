Hohe Ölpreise treiben Chevron-Gewinn

Der US-Ölriese Chevron rechnet im ersten Quartal dank hoher Ölpreise mit einem Milliardengewinn im Fördergeschäft, erwartet jedoch gleichzeitig ‌eine noch höhere Belastung durch Absicherungsgeschäfte. Das Ergebnis im sogenannten Upstream-Geschäft dürfte um ⁠1,6 ⁠bis 2,2 Milliarden Dollar höher ausfallen als im Vorquartal, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dem stünden jedoch Belastungen aus Absicherungs- und Buchhaltungseffekten von ‌2,7 bis 3,7 Milliarden ‌Dollar gegenüber, die den Gewinn und den operativen Cashflow schmälerten.

Hintergrund sind die stark ⁠gestiegenen Öl- und Gaspreise infolge des ‌Iran-Krieges. Der Preis für ⁠die Referenzsorte Brent stieg im ersten Quartal im Schnitt um 24 Prozent auf 78,38 Dollar je Barrel. ‌Rivale Exxon ⁠Mobil hatte am Mittwoch ⁠eine ähnliche Entwicklung signalisiert: Auch dort dürfte ein Gewinnplus im Fördergeschäft von einer Milliardenbelastung durch Absicherungsgeschäfte überschattet werden.