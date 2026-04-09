IRW-News: Apex Critical Metals Corp.: Apex Critical Metals nimmt an der Critical Materials Conference: Aerospace & Defence in Washington, D.C. teil

IRW-PRESS: Apex Critical Metals Corp.: Apex Critical Metals nimmt an der Critical Materials Conference: Aerospace & Defence in Washington, D.C. teil

Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 9. April 2026 - Apex Critical Metals Corp. (Apex oder das Unternehmen) (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der Critical Materials Conference: Aerospace & Defence 2026 in Washington, D.C., teilnimmt, und stellt zusätzlich ein Unternehmensupdate bereit.

Die Veranstaltung findet vom 19. bis 20. Mai 2026 in Washington, D.C., statt und wird von hochrangigen Vertretern aus einem breiten Spektrum von Akteuren besucht, die ein berechtigtes Interesse an den Lieferketten für kritische Materialien in den USA haben, darunter MP Materials, NioCorp, Rio Tinto, Glencore, Boeing, die US-Luftwaffe, das US-Kriegsministerium und Lockheed Martin.

Diese Veranstaltung bietet dem Unternehmen die Gelegenheit, mit potenziellen strategischen und institutionellen Partnern in Kontakt zu treten und auf die bedeutenden Fortschritte des Unternehmens auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift in Nebraska, USA, aufmerksam zu machen (siehe Pressemitteilung vom 7. April 2026).

Weitere Informationen zur Critical Materials Conference: Aerospace & Defence 2026 finden Sie unter: https://www.projectblue.com/events/40/critical-materials-conference:-aerospace-&-defence-2026.

Technischer Bericht zum Projekt CAP

Darüber hinaus gibt Apex bekannt, dass das Unternehmen einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) für sein Projekt CAP, die sich abzeichnende Niob-Entdeckung des Unternehmens in British Columbia, mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Cap Property, BC, Canada mit Stichtag 3. Februar 2026 eingereicht hat, der von Patrik Schmidt, M.Sc., P. Geo., für Apex erstellt wurde (der technische Bericht). Der technische Bericht ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (verfügbar unter www.sedarplus.ca) einsehbar. Das Projekt CAP zeigt weiterhin ein starkes Potenzial als karbonatitgebundenes Niob-System in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion und bleibt ein wesentlicher Bestandteil der übergeordneten Wachstumsstrategie von Apex im Bereich kritischer Mineralien.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitten von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt CAP weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niob-Mineralisierungstrends. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und sehen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

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