IRW-News: Heliostar Metals Ltd.: Heliostar bohrt 101 Meter mit einem Gehalt von 5,34 g/t Gold in der Ana Paula Expansion Zone

IRW-PRESS: Heliostar Metals Ltd.: Heliostar bohrt 101 Meter mit einem Gehalt von 5,34 g/t Gold in der Ana Paula Expansion Zone

HIGHLIGHTS:

- Expansion Zone

o 101,0 m mit einem Gehalt von 5,34 g/t Gold ab 512,5 m

o 8,75 m mit einem Gehalt von 9,11 g/t Gold ab 484,65 m

o 27,2 m mit einem Gehalt von 2,26 g/t Gold ab 647,0 m

o 7,15 m mit einem Gehalt von 6,98 g/t Gold ab 464,3 m

- Der Hauptabschnitt ist in Richtung Norden und Süden offen.

- Die Ergebnisse aus weiteren fünf Bohrlöchern in der Expansion Zone stehen noch aus.

Vancouver, Kanada - 9. April 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse aus der Expansion Zone seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Ana Paula in Guerrero, Mexiko, bekannt zu geben. Mit den Bohrungen in diesem Gebiet wird die neigungsabwärts verlaufende Erweiterung der aktuellen Ressourcenhülle von Ana Paula untersucht.

Charles Funk, CEO von Heliostar, nahm dazu wie folgt Stellung: Die heute veröffentlichten Ergebnisse stärken unsere Zuversicht, dass sich die hochgradige Lagerstätte von Ana Paula in der Tiefe fortsetzt. Der Erfolg des Programms zeigte sich bisher in zweierlei Hinsicht - es werden weiterhin beeindruckende, breite Abschnitte mit hohem Gehalt entdeckt und die zusätzlich erhaltenen Daten ermöglichen es unserem Team, das Zielmodell in der Expansion Zone zu verfeinern. Da sich zwei Erzkörper der Goldmineralisierung abzugrenzen beginnen, bauen die 101 m mit 5,34 g/t Gold in Bohrloch AP-25-374 auf dem zuvor gemeldeten Ergebnis von 25,45 m mit 8,26 g/t Gold, ebenfalls im westlichen Bereich, auf. Der heutige Haupttreffer ist nach Norden und Süden offen, wobei die Untersuchungsergebnisse weiterer Step-out-Bohrlöcher noch ausstehen.

Wir gehen davon aus, dass Ana Paula in einem vergleichbaren geologischen Umfeld wie seine großen Nachbarlagerstätten im Goldgürtel von Guerrero liegt. Daher sind wir bestrebt, die Arbeiten am Minenstollen im zweiten Halbjahr dieses Jahres wieder aufzunehmen, um einen besseren Zugang für weitere potenzielle Ressourcenerweiterungen zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Quartals zusätzliche Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern in der Expansion Zone veröffentlichen werden, sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Bohrprogramm

Heliostar hat im Rahmen seines laufenden Bohrprogramms 2025/2026 84 Bohrlöcher und 28.318 Meter in Ana Paula fertiggestellt. Das Bohrprogramm definiert zusätzliche Mineralisierungen in der Nähe der geplanten Untertage-Mineninfrastruktur durch Step-out-Bohrungen und setzt die Exploration in der Tiefe fort, um nach abwärts verlaufenden Erweiterungen der Mineralisierung in der Expansion Zone zu suchen.

Die heutige Pressemitteilung umfasst sechs Bohrlöcher in der Expansion Zone, die im Rahmen des 2025 begonnenen erweiterten Bohrprogramms über 28.000 Meter ausgeführt wurden. Im Bereich der Expansion Zone stehen die Untersuchungsergebnisse zu fünf Bohrlöchern noch aus.

Gegebenenfalls werden diese Bohrlöcher auch genutzt, um Daten zur Gesteinsfestigkeit, hydrogeologische Daten und Proben für weitere metallurgische Untersuchungen zu sammeln, die die Einbeziehung dieser Zonen in einen zukünftigen Minenplan im Rahmen der bevorstehenden Machbarkeitsstudie für Ana Paula beschleunigen sollen.

Zusammenfassung der Bohrergebnisse aus der Expansion Zone

Die Bohrlöcher AP-25-374 und AP-25-377 wurden im westlichen Teil der Mineralisierung in der Expansion Zone gebohrt. Das Bohrloch AP-25-374 war ein Step-out von 20 Metern von den nahe gelegenen Strossen, die im Minenplan der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (PEA) vorgesehen sind. Es durchteufte die Mineralisierung, wie im Strossenbereich modelliert; die Mineralisierung setzte sich jedoch ca. 80 Meter tiefer als vorhergesagt fort. Der Abschnitt weist ein hervorragendes Potenzial auf, dass weiteres hochgradiges Material aus diesem Gebiet in einen zukünftigen Minenplan einbezogen werden kann. Das Bohrloch wurde mit AP-26-385 nachverfolgt, das 25 m nördlich gelegen ist und zu dem noch keine Untersuchungsergebnisse vorliegen. Die 101,0 m mit einem Gehalt von 5,34 Gramm Gold pro Tonne (g/t) sind ein Step-out von 36 m östlich von AP-13-215, das 52,9 m mit 5,21 g/t Gold ergab. Bohrloch AP-25-377 war darauf ausgelegt, einen Teil der vermuteten Mineralisierung zu vervollständigen, die derzeit im Minenplan der PEA enthalten ist.

Die Bohrlöcher AP-25-358, AP-25-365 und AP-25-368 wurden angelegt, um die Mineralisierung im östlichen Bereich der Expansion Zone zu untersuchen. Diese Bohrlöcher durchteuften erfolgreich Abschnitte der Goldmineralisierung oberhalb des Cut-off-Gehalts von 2,1 g/t Gold der Ressource, der die PEA vom November 2025 zu Ana Paula unterstützte.

Die Mineralisierung ist nach Norden und Süden entlang einer interpretierten, in Ost-West-Richtung verlaufenden Struktur, die die hochgradige Mineralisierung kontrolliert, sowie in der Tiefe offen.

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Abbildung 1: Querschnitt durch das neu gemeldete Bohrloch AP-25-374

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Abbildung 2: Übersichtskarte des aktuellen Bohrprogramms in Ana Paula

Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Die Mineralisierung bei Ana Paula kommt als Einsprengungen und Erzgang-Stockwerk mit variablen Kontrollen vor, darunter Gesteinsporosität, Lithologie und Verwerfungsnetzwerke.

Die Bohrungen werden im gesamten High Grade Panel und dessen weniger gut definiertem westlichen Rand sowie in der Expansion Zone fortgesetzt. Zwei der Bohrgeräte haben sich weiterhin auf die tiefer liegende vermutete Mineralisierung sowie auf den 250 m langen Korridor zwischen dem High Grade Panel und einer nördlichen Explorationszone konzentriert.

Die nächsten Bohrergebnisse für Ana Paula werden voraussichtlich Ende April veröffentlicht.

Tabelle mit Bohrergebnissen und Koordinaten

Bohrlochname von bis Abschnitt Au Top Cut Abschnittszone

(m) (m) (m) (g/t) Au (g/t)

AP-25-321A 396,65 418,0 21,35 1,89

und 590,95 594,55 3,6 7,81

AP-25-358 222,0 229,75 7,75 5,96 High Grade Panel

und 464,3 471,45 7,15 6,98 6,61 1

und 540,2 541,3 1,1 60,7

und 623,0 640,9 17,9 2,09

und 661,1 664,3 3,2 3,78

AP-25-365 484,65 493,4 8,75 9,11 4,02 2

und 557,8 567,05 9,25 2,12

und 647,0 674,2 27,2 2,26

AP-25-368 174,85 178,4 3,55 6,05 High Grade Panel

und 561,15 566,1 4,95 3,47

und 596,8 598,0 1,2 25,4

AP-25-374 17,5 20,6 3,1 6,15 High Grade Panel

und 288,5 317,5 29,0 1,96 High Grade Panel

und 512,5 613,5 101,0 5,34 5,09 1, 3

einschließlich 580,0 613,5 33,5 8,98 8,50 1

AP-26-377 271,5 288,5 17,0 3,24 High Grade Panel

und 393,4 395,5 2,1 4,02

und 510,1 510,85 0,75 39,7 38,0 1

und 535,0 547,65 12,65 2,49

und 643,3 647,4 4,1 3,85

und 668,1 669,25 1,15 21,7

Tabelle 1: Bedeutende Bohrabschnitte. Alle Abschnitte stammen aus dem Zielgebiet der Expansion Zone, sofern nicht anders gekennzeichnet. Die Bohrlöcher sind nicht sequenziell, da mehrere Bohrgeräte an mehreren Zielen bei Ana Paula bohren

1 Top Cut bei 38 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells

2 Top Cut bei 47 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells

3 Enthält geotechnische Proben mit einem Goldgehalt von 0 g/t

Tabelle mit Bohrlochkoordinaten

Bohrlochnr. Easting Northing Höhe Azimut Neigung Länge

(WGS84 Zone 14N) (WGS84 Zone 14N) (m) (°) (°) (m)

AP-25-321A 410.124 1.998.161 928,4 180 -55 638,0

AP-25-358 410.180 1.998.179 907,2 180 -60 789,0

AP-25-365 410.205 1.998.207 903,3 180 -60 827,0

AP-25-368 410.179 1.998.227 908,3 180 -60 847,6

AP-25-374 410.106 1.998.171 932,8 180 -60 689,0

AP-26-377 410.054 1.998.155 954,4 177 -64 696,0

Tabelle 2: Bohrlochdetails

Hinweis zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Ana Paula

Heliostar gab am 6. November 2025 die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung bekannt. Nähere Informationen zu den Ergebnissen in dieser Pressemitteilung finden Sie hier.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Der Bohrkern hat die Größe PQ und HQ und wird in zwei Hälften geschnitten, von denen eine Hälfte zur Analyse eingeschickt wird. Die Kernproben wurden zur Probenvorbereitung bei der Einrichtung von ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas und Hermosillo, Sonora, Mexiko und zur Analyse beim ALS-Labor in North Vancouver eingereicht. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas, Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie analysiert, und Überschreitungen wurden mittels 30-Gramm-Brandprobe mit gravimetrischer Analyse untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenz- und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Stewart Harris, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt. Herr Harris fungiert als Exploration Manager des Unternehmens.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts 500.000 Unzen pro Jahr zu fördern. Der Cashflow aus der unternehmenseigenen Mine La Colorada in Sonora und der Mine San Agustin in Durango unterstützt die Entwicklung der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Pipeline von Wachstumsprojekten in Mexiko und den USA. Dazu gehören das Vorzeige-Entwicklungsprojekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja Sur, das Projekt Goldstrike in Utah und das Projekt Unga in Alaska.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited

E-Mail: info@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

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