IRW-News: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: NIOB erhält Genehmigung für Bohrungen auf zwei weiteren Projekten in Québec

IRW-PRESS: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: NIOB erhält Genehmigung für Bohrungen auf zwei weiteren Projekten in Québec

Vollständige Genehmigung für Diamantbohrungen auf Niob- und seltenerdhaltigen Zielen auf Seigneurie, Bardy und Blanchette

Vancouver, British Columbia - 9. April 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (NIOB oder das Unternehmen) kann mit den ersten Diamantbohrprogrammen auf Bardy und Blanchette beginnen, nachdem für jedes Projekt eine Genehmigung für umweltrelevante Explorationsarbeiten (Authorization for Impact-Causing Exploration Work - ATI) erteilt wurde. Die vom Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) der Provinz Québec erteilte ATI berechtigt das Unternehmen, Diamantbohrungen zur Erkundung von Niob- und Seltenerdelement-Mineralisierungen auf den zu 100 % unternehmenseigenen Projekten durchzuführen, die sich etwa 45 km nordwestlich von La Tuque in der Region Mauricie befinden.

Wir sind nun berechtigt, auf drei unserer zu 100 % unternehmenseigenen Projekte in Québec zu bohren: Bardy, Blanchette und Seigneurie, sagte der Chief Executive Officer des Unternehmens, Murray Nye. Die Projekte Bardy und Blanchette beherbergen hochgradige Seltenerd- und Niob-Mineralisierungen in granitischen Pegmatiten, die noch nie durch Bohrungen untersucht wurden. Wir freuen uns darauf, die enge Zusammenarbeit, die wir mit der Atikamekw-Gemeinde in Wemotaci aufgebaut haben, weiter auszubauen und unser erstes Bohrprogramm auf diesen Projekten voranzutreiben.

Highlights

- Die vom MRNF in Québec erteilte ATI-Bohrgenehmigung für die Projekte Bardy und Blanchette ist zwei Jahre lang gültig und ebnet den Weg für Diamantbohrungen.

- Die in der Region Mauricie in Québec gelegenen Projekte Bardy und Blanchette befinden sich zu 100 % im Besitz von North American Niobium und sind Teil des 36.882 Hektar großen, distriktweiten Landpakets des Unternehmens in der Provinz Grenville in Québec.

- NIOB traf sich im Rahmen des ATI-Genehmigungsrahmens in Wemotaci mit dem Rat der Atikamekw First Nation und lokalen Familienoberhäuptern, deren traditionelles Territorium das Projektgebiet umfasst.

- Von der Regierung auf Blanchette durchgeführte Probenahmen wurden vom Unternehmen validiert und ergaben bis zu 2,70 % Gesamtgehalt an Seltenerdelementen (TREE), darunter 4.090 ppm Neodym, in granitischem Pegmatit, der noch nie durch Bohrungen untersucht wurde.

ATI in Québec

Die ATI-Genehmigung berechtigt NIOB zur Durchführung von Diamantbohrungen und zum Bau von Zufahrtswegen auf den zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Bardy und Blanchette. Die Genehmigung wurde am 24. März 2026 erteilt und ist zwei Jahre lang, bis zum 23. März 2028, gültig.

Vor der Erteilung einer ATI verlangt die Regierung von Québec von den Unternehmen, dass sie sich mit lokalen Stakeholdern und indigenen Gemeinschaften austauschen. NIOB hat Gespräche mit dem Rat der Atikamekw First Nation in Wemotaci und mit lokalen Familienoberhäuptern geführt, deren traditionelles Territorium das Projektgebiet umfasst. Das Unternehmen verfolgt bei der Arbeit auf dem Gebiet der Atikamekw einen kooperativen Ansatz und erkennt die Bedeutung des Aufbaus langfristiger Partnerschaften an, die auf gegenseitigem Respekt und Transparenz beruhen. Zu den besprochenen Themen gehörten logistische Überlegungen, potenzielle Zugangswege und Möglichkeiten für die Einbindung der Gemeinschaft in anstehende Feldprogramme.

Das Unternehmen beabsichtigt, die ATI zu nutzen, um seine Explorationsstrategie voranzutreiben und mit dem ersten Diamantbohrprogramm zu beginnen, das auf Niob- und Seltenerdmineralisierungen auf den Projekten Bardy und Blanchette abzielt.

Geologischer Kontext und Explorationsziel

Die Projekte Bardy und Blanchette befinden sich in der geologischen Provinz Grenville, einer Region, die für Vorkommen von Seltenerdelementen und kritischen Mineralien bekannt ist. Das Projektgebiet enthält REE- und niobhaltige granitische Pegmatite, die im Rahmen staatlicher geologischer Kartierungs- und Probenahmeprogramme identifiziert wurden.

Geologen der Regierung entnahmen sowohl aus den Vorkommen auf Blanchette als auch auf Bardy Aufschlussproben, die signifikante Werte für Seltenerdelemente und Niob ergaben. Auf Blanchette ergab die Probe 16-GC-1051E 26.967 ppm (2,70 %) Gesamtgehalt an Seltenerdelementen, darunter 4.090 ppm Neodym (Nd), die in einem 1 Meter breiten granitischen Pegmatitgang vorkommen, der einen Graphit-Paragneis durchschneidet und in dem Allanit und Seltenerdkarbonate verstreut vorkommen. Auf Bardy ergab die Probe 16-AM-122D 6.848 ppm (0,68 %) Gesamtgehalt an Seltenerdelementen, darunter 1.150 ppm Nd, in einem Pegmatitgang (0,2-4 m breit), der Gabbronorit durchschneidet und in dem Allanit verstreut vorkommt.

Diese Vorkommen wurden bisher noch nie durch Diamantbohrungen erprobt. Das bevorstehende Bohrprogramm soll die unterirdische Ausdehnung, Kontinuität und den Gehalt der REE- und Niob-haltigen Pegmatitsysteme in der Tiefe und entlang des Streichens untersuchen.

Gewährung von RSUs

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß seinen Aktienoptions- und RSU-Plänen einem Advisory Consultant insgesamt 320.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt hat, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Jede RSU berechtigt den Empfänger, nach Unverfallbarkeit eine Stammaktie des Unternehmens zu erhalten. Die RSUs werden neun Monate nach dem Gewährungsdatum unverfallbar.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es mit The New Beverley Group (New Beverly) eine Vereinbarung über Marketingdienstleistungen (die Marketingvereinbarung) mit einer Laufzeit von drei Monaten ab dem 10. April 2026 abgeschlossen hat, wobei New Beverly eine Vergütung in Höhe von 100.000 $ erhält. New Beverly hat seinen Unternehmenssitz in 621 - 550 West Broadway, Vancouver, BC, V5Z 0E9, und der Principal Justin Kuhn ist unter +1 (905) 993-1271 oder justin@newbeverley.com erreichbar. New Beverly und Herr Kuhn stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenen Erden, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren mineralisches Potenzial; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Grenville Province, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

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