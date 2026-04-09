IRW-News: West Point Gold Corp: West Point Gold bohrt 32,0 m mit 1,05 g/t Au ab 9,1 m bei Sheep Trail 600-m-Step-out-Bohrungen bestätigen drittes potenzielles Ressourcengebiet bei Gold Chain

IRW-PRESS: West Point Gold Corp: West Point Gold bohrt 32,0 m mit 1,05 g/t Au ab 9,1 m bei Sheep Trail 600-m-Step-out-Bohrungen bestätigen drittes potenzielles Ressourcengebiet bei Gold Chain

Vancouver, Kanada - 9. April 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. (West Point Gold oder das Unternehmen) (TSX.V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich, erste Bohrergebnisse von seinen Zielgebieten Sheep Trail und South Tyro bekannt zu geben. Im Zielgebiet Sheep Trail, das sich etwa 600 m südlich der Zone Tyro Main auf dem unternehmenseigenen Projekt Gold Chain in Arizona befindet, wurde eine oberflächennahe Goldmineralisierung durchteuft. Die ersten Ergebnisse von den oberen Abschnitten des Zielgebiets Sheep Trail stimmen mit früheren Abbauaktivitäten und Oberflächenprobenahmen überein, was darauf hinweist, dass das Abbaugebiet Sheep Trail wahrscheinlich ein drittes Gebiet darstellt, in dem auf dem Projekt Gold Chain eine Ressource definiert werden könnte. Die Zielgebiete Sheep Trail und South Tyro sind zwei von mehreren Goldzielen, die Anfang 2026 erprobt wurden. Diese Pressemitteilung enthält Bohrergebnisse von 4.517 m - bis dato wurden 15.173 m des laufenden, 20.000 m umfassenden Bohrprogramms auf dem Projekt Gold Chain abgeschlossen. Ergebnisse von 32 Bohrlöchern bzw. 5.859 m von den Zonen Tyro Main und NE sowie von den Zielgebieten Black Dyke und Bull 8 sind noch ausstehend.

Höhepunkte:

- Sheep Trail erstreckt sich über eine Streichenlänge von über 1 km und umfasst zwischen einer und drei Zonen mit goldhaltigen Quarzäderchen und Brekzien in einem Rhyolith-Gesteinsgangkomplex.

- Bohrloch GC26-106 durchteufte 32,0 m mit 1,05 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) ab 9,1 m unterhalb der Oberfläche.

- In derselben Zone durchteufte Bohrloch GC26-105 15,3 m mit 1,24 g/t Au ab 19,8 m, einschließlich einer historischen Abbaukammer (keine Probe) zwischen 19,8 und 21,3 m.

- Bohrloch GC26-111 durchteufte 19,8 m mit 1,42 g/t Au ab 51,8 m.

- Bohrloch GC26-113 durchteufte 7,6 m mit 2,41 g/t Au ab 61,0 m.

- Das Zielgebiet South Tyro wurde erprobt und es wurden breite Zonen mit Quarzadern und damit einhergehenden Alterationen mit Arsen- und Antimonanomalien durchteuft, was darauf hinweist, dass die Mineralisierung tiefer liegen könnte als bisher erprobt.

- Das Unternehmen verfügt zurzeit über drei aktive Bohrgeräte bei Gold Chain, einschließlich eines Kernbohrgeräts und zweier RC-Bohrgeräte, die die Zonen NE Tyro und Main Tyro in die Tiefe erweitern sollen.

Sheep Trail hat bedeutsame Gehalte über eine Streichenlänge von über 1 km in geringer Tiefe geliefert, was es als drittes potenzielles Ressourcengebiet bei Gold Chain bestätigt. Ergebnisse wie diese unterstreichen das Potenzial im Distriktmaßstab, das West Point Gold bei Gold Chain definiert. Unabhängig davon liegt der Schwerpunkt der aktuellen Bohrungen auf der Erweiterung der Zone Tyro Main, insbesondere der hochgradigen nordöstlichen Zone Tyro in die Tiefe sowie entlang des Streichens. Erfolgreiche Step-out-Bohrungen in mehreren Zielgebieten sowie kontinuierliche Erfolge bei Tyro weisen darauf hin, dass wir bei der Erschließung des vollen Potenzials von Gold Chain erst am Anfang stehen, sagte President und CEO Derek Macpherson.

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Bohrlöcher Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Anmerkungen

Au)

GC26-103 18,3 38,1 19,8 0,48 Strosse: 15,8 - 18,3 m

GC26-105 19,8 35,1 15,3 1,24 Strosse: 19,8 - 21,3 m

GC26-106 9,1 41,2 32,0 1,05

GC26-108 30,5 54,9 24,4 0,84

GC26-111 51,8 71,6 19,8 1,42

GC26-112 56,4 70,1 13,7 0,39

GC26-113 61,0 68,6 7,6 2,41

Einschl. 62,5 64,0 1,5 7,75

Hinweis: Alle angegebenen Mächtigkeiten beziehen sich auf die Tiefe; die tatsächlichen Mächtigkeiten betragen mehr als 60 % der angegebenen Mächtigkeiten.

Abbildung 1: Planansicht des Projekts Gold Chain mit Darstellung der Geologie, der historischen Abbaustätten und/oder den aktuellen Prospektionsgebieten. Beachten Sie die Lage des Prospektionsgebiets Sheep Trail.

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Abbildung 2A: Geologische Karte des westlichen Zielgebiets Sheep Trail mit Bohrlöchern und Oberflächenproben

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Abbildung 2B: Geologische Karte des östlichen Zielgebiets Sheep Trail mit Bohrlöchern und Oberflächenproben

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Zusammenfassung der Bohrungen bei Sheep Trail

Mehrere RC-Bohrlöcher wurden in zugänglichen Teilen des Zielgebiets Sheep Trail in Gebieten gebohrt, in denen historische Grubenbaue weit verstreut sind (siehe Abbildungen 2A und 2B). Diese Bohrlöcher beinhalten GC26-103, GC26-105, GC26-106 und GC26-108 im westlichen Bereich der mineralisierten Zone (Abbildung 2A) sowie die Bohrlöcher GC26-111, GC26-112 und GC26-113 weiter östlich (Abbildung 2B) und quer durch den sogenannten Golden Elbow (Abbildung 2B). Die Zielzone ist oberflächennah, innerhalb von 60 m ab der Oberfläche. Manche Bohrlöcher wurden in die Tiefe erweitert, um die Möglichkeit weiterer Erzgänge im Granit aus dem Präkambrium zu erproben. Bislang befindet sich die gesamte Goldmineralisierung innerhalb des großen Rhyolith-Gesteinsgangkomplexes oder an der Kontaktzone zum Grundgebirge aus dem Präkambrium (Sheep Trail-Erzformation).

Zusätzlich wurden fünf Bohrlöcher über die neigungsabwärts verlaufende Verlängerung der Sheep Trail-Erzformation etwa 200 m südlich der oben genannten Bohrlöcher gebohrt (Abbildung 2A). Alle Bohrlöcher stießen auf ausgedehnte Zonen mit Quarzäderchen in verkieseltem Rhyolith, wiesen jedoch keine Goldwerte von über 0,07 g/t Au auf. Eine Beschreibung dieser Bohrlöcher ist in Tabelle 4 aufgeführt. Es sind wahrscheinlich weitere Arbeiten erforderlich, um den Zusammenhang zwischen diesen Bohrlöchern und den im oberen Bereich von Sheep Trail gebohrten Bohrlöchern besser zu verstehen.

Die Ergebnisse der Bohrungen im oberen Bereich von Sheep Trail sind in Tabelle 1 aufgeführt und werden im Folgenden erörtert. In beiden bebohrten Gebieten wurden Abschnitte von bis zu 30 m mit mehrstufigen Quarzäderchen, Erzgängen und Brekzien im Rhyolith-Gesteinsgang vorgefunden. Dieser Gesteinsgang, der über eine Streichenlänge von mehreren Kilometern kartiert wurde, fällt mäßig mit 50 bis 60 Grad in Richtung Südsüdwesten ab und bildet lokal einen Schichtflächenhang, in dem in der Vergangenheit Prospektionsarbeiten durchgeführt wurden. Von West Point Gold durchgeführte Kartierungen und Probenahmen haben weit verbreitete Erzgänge und Brekzienmassen mit gemeldeten Werten (3,7 m mit 19,52 g/t Au) identifiziert.

Abbildung 3: Geologischer Schnitt durch die Sheep Trail-Erzformation entlang der Bohrlöcher GC26-105, GC26-106 und GC26-108, der einen Horizont im in Richtung Süden abfallenden Gesteinsgang aufzeigt, der durch mehrere Quarz- und Kalzitphasen vorzugsweise zerklüftet und zementiert wurde.

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Geologie von Sheep Trail

Die Goldmineralisierung bei der Mine Sheep Trail und in den angrenzenden Gebieten (z. B. bei der Mine Boulevard) ist größtenteils in einem Rhyolith-Gesteinsgangkomplex aus dem Miozän in der Nähe der Kontakte zum umliegenden Granit aus dem Präkambrium oder entlang innerer Strukturen enthalten, die mit verworfenen Splittern des Gesteins aus dem Präkambrium in Zusammenhang stehen. Der primäre Strukturkorridor ist hier die Sheep Trail-Erzformation (Verwerfungszone), wobei erhöhte Goldwerte dort konzentriert sind, wo sie von nordöstlich verlaufenden Strukturen, d. h. dem Erzgang-/Verwerfungssystem Tyro, durchschnitten wird. Die Abbildungen 2A und 2B zeigen die Sheep Trail-Erzformation im Untersuchungsgebiet, wo der obere Bereich der Mine Sheep Trail in einem in nahezu Ost-West-Richtung verlaufenden Gesteinsgang (Bohrlöcher GC26-103, GC26-105, GC26-106 und GC26-108; Abbildung 2A) unmittelbar südöstlich der in Richtung Nordosten verlaufenden Struktur von East Tyro enthalten ist. Die Sheep Trail-Erzformation erstreckt sich in Richtung Osten, wo sie nach Südosten abbiegt, wo die Bohrlöcher GC26-111, GC26-112 und GC26-113 (Abbildung 2B) gebohrt wurden. Die Biegung des Gesteinsgangs wird vor Ort aufgrund des Standorts zahlreicher Prospektionsziele und erhöhter Goldwerte als Golden Elbow bezeichnet.

Die Mineralisierung in den bis dato bei Sheep Trail gebohrten Bohrlöchern kommt in Form von schmalen (< 5 mm) weißen Quarzäderchen über weite Teile des Gesteinsgangkomplexes vor. Innerhalb dieser Hülle aus im Allgemeinen unproduktiven weißen Quarzäderchen befindet sich ein späteres Quarzstadium, das von hellgrünen Quarz-Chalcedon-Äderchen, Stockwerk und Brekzien geprägt ist (Abbildung 4) und in der historischen Mine Sheep Trail hohe Gehalte (bis zu 5 oz/t Au) enthielt. Weitere Quarzvorkommen beinhalten weiße bis graue zuckerkörnige Quarzerzgänge und Brekzien mit niedrigen Goldwerten.

Abbildung 4: Foto von grünen, zuckerkörnigen Quarz-Stockwerk/-Brekzien, die Rhyolith durchschneiden. Probe Nr. 0203 - 14 g/t Au, Gebiet der Mine Sheep Trail

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Geschichte des Projekts

Die Mine Sheep Trail wurde im Jahr 1865 von Jack Mellen entdeckt - einem Dampfschiffkapitän, der auf dem Colorado River unterwegs war. Die Mine wurde später von der New Comstock Mining Company erworben, die das Konzessionsgebiet erschloss, ein 20-Stempel-Pochwerk am Fluss errichtete und etwa 2.000 t Erz verarbeitete. Im Jahr 1909 wurde die Mine Sheep Trail mittels Stollen, Tunnel und Schächte bis in eine Tiefe von 130 ft erschlossen, wobei die Untertage-Erschließungsarbeiten über 5.000 ft erreichten. Der untere Tunnel (Abbildung 3) ist etwa 230 m lang. Das Erzgangsystem oder die Erzformation von Sheep Trail durchzieht einen nahezu in Ost-West-Richtung verlaufenden Gebirgskamm, der aus einem bis zu 400 m breiten, feinkörnigen Rhyolith-Gesteinsgangkomplex besteht, der in den Granit aus dem Präkambrium eingebettet ist. Schrader (1909) berichtete: Der Erzgang (und der Gesteinsgang) ist mit etwa 60° in Richtung Süden geneigt. Das Erz besteht größtenteils aus Quarz- und Hämatit- (Limonit)-Gangart und gilt als reichhaltig.

Lausen (1931) berichtete, dass die Mineralisierung aus einer Reihe kleiner Quarz-Stringer mit einer Breite von 3 bis 7 ft besteht. Dieser Quarz ist nicht vollständig mineralisiert und es wurden nur bestimmte Abschnitte des Erzgangs abgebaut, die mit Eisenoxiden verfärbt waren. Ein Großteil des Quarzes ist feinkörnig und ein Teil davon weist eine plattige Struktur (Gittertextur) auf. Die durchschnittliche Breite der Abbaukammern betrug 4 ft. Die beste Mineralisierung wurde dort vorgefunden, wo Manganoxid im porösen Quarz vorkam, und eine solche Mineralisierung würde bis zu 5 oz/t Au aufweisen. Die beste Mineralisierung wurde am Grundwasserspiegel oder unmittelbar darunter vorgefunden. Lausen (1931) kam zum Ergebnis, dass dieses Vorkommen stark auf eine sekundäre Anreicherung des Goldes hinweist. In den unteren Teilen der Mine war die Mineralisierung zu gering, um zu jener Zeit wirtschaftlich abgebaut zu werden.

Tabelle 2: Bohrlochstandorte und Beschreibungen - Upper Sheep Trail Zone

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Tabelle 3: Bohrlochstandorte und Beschreibungen - Lower Sheep Trail Zone

Loch-Nr. Azimut (Grad) Neigung (Grad) Easting Northing Länge

GC26-115 0 -60 731,547 3,900,355 141,7

GC26-117 315 -50 731,544 3,900,357 199,6

GC26-119 90 -50 731,544 3,900,311 198,1

GC26-121 135 -60 731,524 3,900,307 266,7

GC26-123 0 -80 731,540 3,900,311 205,7

Erzgangsystem South Tyro

Im Erzgangsystem South Tyro wurden insgesamt neun RC-Bohrlöcher auf insgesamt 2.477 m gebohrt. Es wurden ausgedehnte Zonen mit Verkieselungen und Illit-Pyrit-(Limonit)-Alterationen durchquert, die breite Abschnitte mit Quarzäderchen enthielten. Es wurden keine bedeutsamen Goldwerte vorgefunden. Über die gesamte vertikale Spanne der Bohrungen wurden niedrige Werte (< 0,066 g/t Au) sowie anomale Arsen-Antimon-Werte identifiziert. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Goldablagerung in größeren Tiefen stattfand und möglicherweise intra- und postminerale Bewegungen entlang mehrerer bedeutsamer Verwerfungen widerspiegelt, die den Distrikt Katherine durchziehen. West Point Gold wartet zurzeit auf weitere detaillierte geochemische Ergebnisse sowie auf die Analyse der kürzlich abgeschlossenen Gravitationsuntersuchung und plant, die kürzlich abgeschlossene strukturgeologische Studie in die Planung der nächsten Bohrphase bei South Tyro einzubeziehen.

Tabelle 4. Bohrlochstandorte und Beschreibungen - South Tyro Zone

Loch-Nr. Azimut (Grad) Neigung (Grad) Easting Northing Länge

GC26-092 60 -50 730,825 3,900,185 190,5

GC26-094 60 -75 730,824 3,900,185 274,3

GC26-096 100 -65 730,825 3,900,186 268,2

GC26-102 90 -60 730,794 3,900,097 251,5

GC26-104 90 -80 730,791 3,900,098 330,7

GC26-107 120 -60 730,789 3,900,096 243,8

GC26-109 110 -70 730,738 3,900,043 333,8

GC26-110 80 -70 730,737 3,900,041 339,9

GC26-114 315 -60 730,825 3,900,184 243,8

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war zudem für die Überwachung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, Kennzeichnung, Verpackung und des Transports vom Projektstandort zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von etwa 10 cm, und die Proben wiegen etwa 5 bis 10 kg. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und geteilt, und es wurden Pulp-Proben für die Analyse vorbereitet. Gold wurde mittels Feuerprobe mit ICP-Abschluss bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Feuerprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber sowie 15 weitere Elemente wurden mittels Aqua Regia ICP-AES (IM-2A16) bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Feuerprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards als auch Leerproben wurden vor Ort eingesetzt, zusammen mit Duplikaten, Standards und Leerproben, die von American Assay bereitgestellt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an das Analyselabor wurden standardmäßige Verfahren zur Nachverfolgbarkeit der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Gold Chain in Arizona.

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