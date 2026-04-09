Kanzler nimmt Trump für Drohungen gegen Iran in Schutz

Berlin, ⁠09. Apr (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat US-Präsident Donald Trump wegen dessen Äußerung einer möglichen Auslöschung des Irans in Schutz genommen. "Ich habe das als ‌einen rhetorischen Teil seiner Strategie gegenüber dem Iran empfunden", sagte Merz am Donnerstag auf die ⁠Frage, ob ⁠eine solche Äußerung Auswirkungen auf das transatlantische Verhältnis habe. "Ich glaube, er ist selbst nicht davon ausgegangen, dass man ein Land wie den Iran vollkommen auslöschen kann. Dazu wäre ‌es nach meiner festen Überzeugung ‌nicht gekommen", fügte der Kanzler hinzu. "Es war ein Teil seiner Strategie im Umgang mit dem Iran." ⁠Dies habe zu einem jedenfalls vorläufigen Ende der ‌Kämpfe geführt.

Kanzler Merz hatte ⁠zuvor in Anspielung auf die Drohungen Trumps gesagt, dass die vereinbarte Waffenruhe "eine maßlose Eskalation, die in den letzten Tagen im ‌Raum stand", zunächst ⁠einmal abgewendet habe. Trump ⁠hatte unter anderem in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform geschrieben, dass der Untergang der ganzen Zivilisation im Iran drohe, falls es zu keiner Einigung komme. Dafür war er unter anderem vom Papst kritisiert worden.

(Bericht von Andreas RinkeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)