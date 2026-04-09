LEEF erneuert seine Zusammenarbeit mit namhaftem Event-Manager



EQS-Media / 09.04.2026 / 08:00 CET/CEST



Potsdam, 09. April 2026 –

Die LEEF Blattwerk GmbH verstärkt ihre Zusammenarbeit mit der KETERING Veranstaltungs-GmbH

Seit vielen Jahren verbindet LEEF und

KETERING

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. KETERING ist teilweise selbst Veranstalter, teilweise Dienstleister, übernimmt technische Projektleitung, Planung und Umsetzung von Straßenfesten, Märkten und Großveranstaltungen im öffentlichen und privaten Raum. Ketering konzipiert inhaltlich, logistisch, administrativ, technisch, gastronomisch und werblich und setzt dies um. KETERING versteht sich als enger Partner für Veranstaltungen jeglicher Art.

Bekannte Veranstaltungen, an denen Ketering beteiligt ist, sind der

Karneval der Kulturen

,

Rave the Planet

, der

Christopher-Street-Day

in Berlin, die

Potsdamer Schlössernacht

und viele weitere.

Gastronomische Angebote sind ein zentrales Element solcher Events und LEEF ist der zentrale Partner für die Belieferung der Gastronomen mit umweltgerechten Produkten für diese Veranstaltungen jeglicher Natur. Im Zuge dieser Belieferungen realisiert LEEF einen Regenwaldschutz in Zusammenarbeit mit dem

World Land Trust

.

Die Zusammenarbeit, die in vergangenen Jahren im Wesentlichen auf Palmblatt fokussiert war, ist jetzt auf ein zugeschnittenes Sortiment für die Veranstaltungs-Gastronomie erweitert worden. Die Bestellungen erfolgen online, die Belieferungen über die Fulfillment-Partner von LEEF. Was seit Anfang an geblieben ist: Mit dem Verkauf jeden einzelnen Palmblatt-Tellers schützt LEEF 1m² Regelwald.

Wirtschaftlicher Hintergrund: Die

marktwirtschaftliche Bedeutung

der Veranstaltungswirtschaft ist erheblich. Die Veranstaltungswirtschaft alleine in Deutschland umfasst insgesamt rund 243.000 Unternehmen, über 1,1 Millionen Erwerbstätige und ca. 81 Milliarden Euro Umsatz. Die ausgeweitete Zusammenarbeit mit KETERING ist ein wichtiger Meilenstein für die Zusammenarbeit in diesem Marktsegment.

Alle Details der neuen Anleihe sind auf der Webseite von LEEF zu finden:

https://leef.bio/anleihe

Das „neue“ LEEF und die Marke wisefood– ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen

LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO₂-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, kompostierbare Becher und viele weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen

Webshop

über die Amazon-Shops von

LEEF

und

wisefood

, mit anderen Plattformen bis hin zu europäischen Paletten- und weltweiten Containerlieferungen.

Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen die Marken LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.

Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

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