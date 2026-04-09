London besorgt über israelische Angriffe im Libanon

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
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LONDON/BEIRUT (dpa-AFX) - Die britische Außenministerin Yvette Cooper blickt nach den verheerenden israelischen Angriffen mit großer Sorge auf den Libanon. "Ich bin zutiefst besorgt über die eskalierenden Angriffe, die wir gestern von Israel im Libanon gesehen haben", sagte Cooper dem Sender Sky. "Wir haben die humanitären Folgen gesehen, die massive Vertreibung von Menschen im Libanon", fügte sie hinzu. Daher müsse die Waffenruhe auch auf den Libanon ausgeweitet werden, forderte die Außenministerin.

Bei den massiven israelischen Angriffen im Libanon, darunter in der Hauptstadt Beirut, waren am Mittwoch mehr als 180 Menschen und Hunderte weitere verletzt worden. Der Iran drohte deshalb bereits, die mit den USA vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen./pba/DP/jha

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