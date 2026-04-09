Mediziner: Mehr als 3.000 Kriegstote im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen nach Worten eines Mediziners mehr als 3.000 Menschen getötet worden. Etwa 40 Prozent der Leichen seien nicht identifizierbar gewesen, sagte der Leiter der iranischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Abbas Masdschedi Arani, laut einem Bericht der Zeitung "Shargh".

Die tatsächliche Zahl der Toten dürfte deutlich höher liegen. Aktivisten hatten in ihren eigenen Zählungen schon vor Wochen mehr als 3.000 Tote gemeldet. Die Menschenrechtsorganisation Hengaw mit Sitz in Norwegen berichtete am Mittwoch, dass mindestens 7.650 Menschen ums Leben kamen, darunter 1.030 Zivilisten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Opferzahlen derzeit nicht./arb/DP/men