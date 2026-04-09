Merz: Zu früh für Details deutscher Hilfe nach Iran-Krieg

Berlin, 09. ⁠Apr (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz hat erneut deutsche Hilfe für die Sicherung der Straße von Hormus angekündigt, Entscheidungen aber als verfrüht bezeichnet. "Ich habe Präsident Trump gestern erneut in unserem ‌Gespräch gesagt, dass wir bereit sind, nach einem Friedensschluss mitzuhelfen, zum Beispiel die Durchfahrt durch die Straße von ⁠Hormus ⁠zu sichern", sagte Merz am Donnerstag in Berlin zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Trump wisse, dass es für Deutschland zwei Voraussetzungen gebe: Erstens brauche es ein internationales Mandat, am besten ‌des UN-Sicherheitsrates. Zweitens sei ein Beschluss ‌des Bundestages auf der Basis einer Entscheidung der Bundesregierung nötig, sagte Merz. "Das weiß der amerikanische Präsident. Deswegen sind von ⁠uns innerhalb weniger Tage keine Entscheidungen zu erwarten." Dies ‌müsse vorbereitet werden. Trump respektiere ⁠dies.

Der Kanzler bekräftigte zudem, dass er sich für den Erhalt der Nato einsetzen werde. Er habe mit dem US-Präsidenten über die Zukunft des transatlantischen ‌Verteidigungsbündnisses gesprochen. "Es ist meine ⁠feste Absicht, alles zu tun, ⁠um auch den Schutz der Nato - unter Einschluss der Vereinigten Staaten von Amerika - für Europa zu erhalten. Dieses Bündnis ist jedenfalls gegenwärtig durch nichts zu ersetzen", sagte Merz. "Deswegen habe ich ein großes Interesse daran, es zu erhalten." Hintergrund sind Drohungen Trumps, das Bündnis zu verlassen.

(Bericht von Andreas RinkeRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)