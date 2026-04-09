Meta startet KI-Modell, Broadcom mit Zweifel am KI-Boom
Heute geht es um folgende Werte: Gerresheimer, Lufthansa, Asml, Delta Air Lines, Constellation Brands, Firefly Aerospace, Deere, Applied Materials, Micron, Meta, Broadcom.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Micron: Analysten werden optimistischer
UBS hebt das Kursziel von Micron an – doch was steckt hinter dem positiven Blick auf den Memory-Markt? Die Dynamik bei DRAM und NAND könnte stärker sein, als viele aktuell erwarten.
Meta: Neues KI-Modell im Einsatz
Mit „Muse Spark“ bringt Meta ein neues KI-System an den Start. Warum der Fokus auf Effizienz und direkte Produktintegration strategisch entscheidend sein könnte.
Broadcom: Erste Risse im KI-Boom?
Ein Downgrade sorgt bei Broadcom für Diskussionen: Ist im KI-Infrastrukturmarkt bereits viel Optimismus eingepreist? Und wie belastbar ist das Wachstum wirklich?
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