Mutares kauft zwei Autozulieferer-Sparten von Magna

Düsseldorf, 09. ⁠Apr (Reuters) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares setzt ihre Einkaufstour fort und kauft dem kanadisch-österreichischen Autozulieferer Magna zwei Geschäftsbereiche ab. Dabei handele es sich um das europäische ‌Geschäft für Auto-Scheinwerfer sowie die Sparte für Cabriodächer, teilte das Münchner Unternehmen am Donnerstag mit. Die ⁠beiden ⁠Bereiche sollen im Jahr 2025 zusammen einen Umsatz von rund 320 Millionen Dollar erzielen. Der Abschluss der Übernahmen wird für das zweite Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden.

Mit den ‌Zukäufen will Mutares sein Segment ‌Automotive & Mobility stärken und die erworbenen Firmen für einen späteren Weiterverkauf aufbauen. "Beide Akquisitionen stellen einen entscheidenden Schritt ⁠dar, um skalierbare, leistungsstarke Plattformen aufzubauen und sie ‌auf mittelfristige Exits vorzubereiten", sagte ⁠Mutares-Investmentchef Johannes Laumann. Das Scheinwerfer-Geschäft soll in die Mutares-Tochter Amaneos Group integriert werden, der Bereich für Cabriodächer die HiLo-Gruppe ergänzen.

Durch die ‌Zukäufe sieht sich Mutares ⁠auf Kurs, die für ⁠2026 gesetzten Ziele zu erreichen. Diese sehen einen Konzernumsatz zwischen 7,9 und 9,1 Milliarden Euro sowie einen Jahresüberschuss der Holding von 165 bis 200 Millionen Euro vor. Finanziert werden die Übernahmen auch durch eine kürzlich angekündigte Kapitalerhöhung.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)