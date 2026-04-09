Nahost-Konflikt hinterlässt Spuren bei OMV zum Jahresstart

Wien, 09. ⁠Apr (Reuters) - Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat im ersten Quartal die Auswirkungen des Nahost-Konflikts zu spüren bekommen. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Trading Update des Unternehmens hervorgeht, rechnet der ‌Konzern in seiner Raffinerie-Sparte mit einmaligen Absicherungsverlusten von rund 100 Millionen Euro wegen unterbrochener Rohölströme. Darüber hinaus belasten andere Faktoren ⁠das Ergebnis ⁠im Vergleich zum Vorquartal mit weiteren 150 Millionen Euro. Dies sei in erster Linie auf niedrigere Margen im Endkundengeschäft sowie geplante Stillstände in europäischen Raffinerien zurückzuführen. Auch der Beitrag der Beteiligung Adnoc Refining & Trading dürfte unter dem Konflikt im Nahen ‌Osten leiden.

Im Fördergeschäft (Energy) dämpfte der Nahost-Konflikt die ‌Produktionsmengen. Die Fördermenge fiel auf 288.000 Barrel Öläquivalent pro Tag nach 300.000 Barrel im Vorquartal. OMV profitiert in der Sparte jedoch von ⁠gestiegenen Energiepreisen, die diese Effekte im operativen Ergebnis mehr als ausgleichen ‌dürften. Der durchschnittlich realisierte Rohölpreis ⁠kletterte im ersten Quartal auf 81,13 Dollar je Barrel von 63,73 Dollar im Schlussquartal 2025. Der Erdgaspreis stieg auf 41,45 Euro je Megawattstunde (MWh) von 31,34 Euro.

Im Chemiegeschäft erholte ‌sich die Auslastung der Steamcracker ⁠in Europa deutlich auf 91 ⁠Prozent nach 72 Prozent im Vorquartal. OMV verwies zudem auf den Abschluss der Gründung von Borouge International Ende März. Dies werde im ersten Quartal zu einer Kapitalzuführung von 1,5 Milliarden Euro an das neue Unternehmen führen und den Verschuldungsgrad des Konzerns erhöhen. Die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal will die OMV am 30. April vorlegen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, ⁠redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)