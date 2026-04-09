Neue Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israels Norden

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Norden ist erneut vom Libanon aus mit Raketen angegriffen worden. In der israelischen Grenzstadt Kiriat Schmona, die seit mehr als einem Monat unter Dauerbeschuss steht, heulten erneut die Warnsirenen. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, andere in offenem Gebiet niedergegangen, bestätigte die israelische Armee auf Anfrage.

Bei verheerenden israelischen Angriffen im Libanon, darunter in der Hauptstadt Beirut, waren am Mittwoch mehr als 180 Menschen getötet und 900 weitere verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Armee zielte der Überraschungsangriff mit rund 50 Kampfjets auf Kommandeure und militärische Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz ab. Nach libanesischen Angaben waren jedoch auch viele Zivilisten betroffen.

Die Hisbollah sollte eigentlich gemäß einer Waffenruhenvereinbarung von 2024 entwaffnet werden. Dies ist aber bislang nicht gelungen. Im Zuge des Iran-Kriegs war auch der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel wieder eskaliert. Die Miliz feuerte nach israelischen Militärangaben binnen gut eines Monats rund 6.000 Raketen, Mörsergranaten und Drohnen auf israelische Ziele./le/DP/jha